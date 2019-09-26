Как выбрать кроссовки

Сейчас популярностью пользуется спортивная обувь. Особенно востребованы последнее время кроссовки. Чтобы подобрать качественные модели нужно перейти по ссылке на сайт.
Как правильно выбрать кроссовки и на что стоит обратить внимание
Сейчас кроссовки активно используются не только для спортивных занятий, но и в повседневной жизни. Чтобы лучше понимать разницу в моделях, нужно подробнее узнать о их разновидностях:
- Для фитнеса. Такие кроссовки должны хорошо фиксировать и защищать голеностоп при серьезных нагрузках. Чтобы упражнения приносили действительно удовольствие и пользу, нужно выбирать модели, которые будут помогать сохранять равновесие. Лучше всего выбирать модель по подошве, ведь чем мягче подошва, тем она сможет лучше обеспечить стопе устойчивость.
- Для бега. Так как основная нагрузка будет идти на стопу, то кроссовки должны смягчить удар на нее, а также хорошо амортизировать. Обычно у таких моделей верх выполнен из сетки с небольшими вставками, а также сама конструкция имеет дутый валик, который предотвращает натирание щиколоток. При выборе нужно примерять обувь и перекатываться на ней вперед и назад. Если подошва помогает направлять движение, то модель однозначно подходит.
- Повседневная. Основная цель таких кроссовок — предоставить владельцу максимальное удобство при ее носке. Лучше выбирать такие кроссовки вечером или в послеобеденное время, ведь в этот период нога значительно отекает и кроссовки не будут на следующий день казаться малыми. Кроме того, такой совет применяют к большинству моделей.
К выбору кроссовок нужно подходить с особой тщательностью, поэтому модель должна соответствовать тому виду занятий, на которых будет использоваться.