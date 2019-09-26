Как выбрать кроссовки

Сейчас популярностью пользуется спортивная обувь. Особенно востребованы последнее время кроссовки. Чтобы подобрать качественные модели нужно перейти по ссылке на сайт.

Как правильно выбрать кроссовки и на что стоит обратить внимание

Сейчас кроссовки активно используются не только для спортивных занятий, но и в повседневной жизни. Чтобы лучше понимать разницу в моделях, нужно подробнее узнать о их разновидностях:

Для фитнеса. Такие кроссовки должны хорошо фиксировать и защищать голеностоп при серьезных нагрузках. Чтобы упражнения приносили действительно удовольствие и пользу, нужно выбирать модели, которые будут помогать сохранять равновесие. Лучше всего выбирать модель по подошве, ведь чем мягче подошва, тем она сможет лучше обеспечить стопе устойчивость.

Для бега. Так как основная нагрузка будет идти на стопу, то кроссовки должны смягчить удар на нее, а также хорошо амортизировать. Обычно у таких моделей верх выполнен из сетки с небольшими вставками, а также сама конструкция имеет дутый валик, который предотвращает натирание щиколоток. При выборе нужно примерять обувь и перекатываться на ней вперед и назад. Если подошва помогает направлять движение, то модель однозначно подходит.

Повседневная. Основная цель таких кроссовок — предоставить владельцу максимальное удобство при ее носке. Лучше выбирать такие кроссовки вечером или в послеобеденное время, ведь в этот период нога значительно отекает и кроссовки не будут на следующий день казаться малыми. Кроме того, такой совет применяют к большинству моделей.

К выбору кроссовок нужно подходить с особой тщательностью, поэтому модель должна соответствовать тому виду занятий, на которых будет использоваться.