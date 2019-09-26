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Новости партнеров 26.09.2019

Особенности продвижения Инстаграм через Фейсбук

Привязка Инстаграм к Фейсбук позволит более успешно рекламировать собственный бизнес. С 2012 года Инстаграм принадлежит Facebook. Именно поэтому очень удобно продвигать его, используя популярную социальную сеть. Успешность продвижение бизнес-странички в Инстаграм при интеграции с Фейсбуком объясняется тем, что по большей части аудитория Facebook состоит из стабильных самодостаточных пользователей, которые интересуются бизнесом.

Кроме того социальная сеть отличается наличием огромных возможностей для раскрутки бизнеса. В ней предлагается для этого большого количество удобных инструментов. Подробную информацию о том.

Продвигать Инстаграм через Фейсбук можно получить здесь https://internet-akademia.ru/press/prodvizhenie-instagram-cherez-fejsbuk/. Прежде всего, чтобы интегрировать две популярные социальные сети необходимо иметь в них аккаунты. При их наличии привязка осуществляется быстро и просто непосредственно через смартфон или компьютер. Все что нужно для этого, так это установить специальные опции в настройках.

Вначале необходимо запустить Инстаграм и войти в собственный профиль. После этого требуется выбрать в меню опцию «Связанные аккаунты» и указать в ней Facebook. Далее понадобится ввести регистрационные сведения и дать разрешение на использование данных. Аналогичную процедуру можно выполнить и в аккаунте Фейсбука. Для этого необходимо войти в раздел настроек и выбрать Инстаграм. Затем нужно будет ввести данные учетной записи в Инстаграм.

Привязка двух сетей предоставляет возможность управлять комментариями и постами. Кроме того можно будет быстро редактировать свои данные и при необходимости создавать рекламу с помощью специальных инструментов. Следует понимать, что продвижение бизнес-аккаунта различными способами будет более успешным, если услугу заказать специалистам.

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