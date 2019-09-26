СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 26.09.2019

Причины популярности экспресс займа

Несмотря на разнообразие видов займов, большинством людей, нуждающимся срочно в деньгах, выбирается экспресс займ. Но почему именно этот вид займа, находится в топе популярных? Нередко именно этот вопрос возникает у людей, впервые столкнувшихся с необходимостью оформления кредита в МФО.

В действительности, почему именно такой оформить кредит предпочитается большинством клиентов МФО, можно немного понять с самого названия этого вида займа. Экспресс у людей вызывает ассоциацию чего-то быстрого. И собственно именно этим аспектом, выделяется данный вид займа. Он является одним из быстрых в оформлении и непосредственно в выдаче клиенту.

Именно по этой причине, он выбирается чаще при необходимости совершения какой-либо срочной покупки или оплаты определенных услуг. И хотя получение быстро средств в займы, уже считается неплохим преимуществом экспресс займа.

Все же у него есть и иные не менее приятные качества. Иные достоинства экспресс займа Когда дело касается быстрого получения средств в займы, экспресс займ является лидером не лишь в скорости выполнения этой задачи, но и минимальным количеством условий. Все что необходимо для получения такого вида займа, так это наличие паспорта и несколько свободных минут, которые нужно будет потратить на оформление заявки на займ.

Безусловно, есть и недостатки у этого способа.

Проявляются они в величине суммы и процентной ставке. Да, получить быстро в займы можно лишь небольшую сумму. Но рассчитывать на получение займа, позволяющего совершить, например, покупку недвижимости не стоит. Процентная ставка тут тоже мало радует, если провести ее сравнение с той, что используется в банках при выдаче кредита. Да, минусы у этого способа получения быстрой суммы на руки есть. Но если вспомнить, что получить таким способом деньги можно быстрее всего, то неудивительно, что именно этот вид займа пользуется наибольшей популярностью.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Грамотное управление финансами: в Кемерове стартовала региональная школа волонтёров финансового просвещения
Акцент недели: в Кемерове открылся Сквер Ангелов, возведенный на месте сгоревшего ТЦ «Зимняя вишня»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

На пути к большому хоккею: в первенстве России кемеровская «Энергия» обыграла сверстников из Читы

25-09-2019

На пути к большому хоккею: в первенстве России кемеровская «Энергия» обыграла сверстников из Читы
Диета для енота: Тёма из Кемерова в один день стал известен всему миру

25-09-2019

Диета для енота: Тёма из Кемерова в один день стал известен всему миру
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

25-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
С уважением к возрасту: в Заводском районе Новокузнецка прошла ярмарка, посвященная Дню пожилого человека

25-09-2019

С уважением к возрасту: в Заводском районе Новокузнецка прошла ярмарка, посвященная Дню пожилого человека
История через творчество: в Кемерове состоялась очередная встреча проекта «Гражданский подвиг»

25-09-2019

История через творчество: в Кемерове состоялась очередная встреча проекта «Гражданский подвиг»
Требуются специалисты: в 2020 году в областном центре откроется Школа креативных индустрий для детей

25-09-2019

Требуются специалисты: в 2020 году в областном центре откроется Школа креативных индустрий для детей