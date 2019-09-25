Чип-тюнинг автомобилей – особенности

Если раньше для увеличения мощности двигателя нужно было бы влезть в его внутренности, то с появлением электроники, стало возможным делать это, исключив вмешательства в железо. Достаточно использовать другую программу управления. Особенно популярен чип-тюнинг, он стал востребованным благодаря переходу индустрии на турбомоторы. Подобное возможно для любого двигателя. Здесь важно знать, какую прибавку удастся из него выжать, почувствует ил владелец в повседневной эксплуатации ее. Компания АДАКТ является ведушим производителем прошивок под чип-тюнинг в Кемеровской области. И вы сможете посетить сайт и ознакомиться с предложениями в полном объеме, выбрав для этого удобное время.

Чип-тюнинг является в современном мире достаточно востребованной и популярной услугой. Благодаря подобной модификации, удается существенно увеличить качественные показатели двигателя вашей машины. Изменяются программные характеристики мотора в его управлении. При заказе подобной услуги, вам перепрошивают двигатель.

Из положительных характеристик чип-тюнинга следует выделить увеличение показателей мощности двигателя, а также экономичности. Кроме того, осуществляется коррекция под определенный вид топлива. Благодаря тюнингованию агрегата есть возможность адаптировать двигатель с заявленными характеристиками использования только девяносто восьмой марки бензина и девяносто пятый бензин. Тажке удается перенастроить агрегат для эксплуатации на газе.

Решив произвести чип-тюнинг мотора авто, необходимо учитывать, что всегда необходима и его перепрошивка. Таким образом удается обеспечить не только более эффективную работу модификаций, но и в целом сделать работу силового агрегата безопасной в условиях усиленных, более мощных конфигураций.

Тягу мотора производители целенаправленно делают более низкой по сравнению с максимально возможной. Здесь исходят из потенциала авто. Таким образом становится возможным добиться соответствия нормам экологии, увеличивается ресурсоспособность. Да и в маркетинговых целях подобный ход уместен.

Благодаря чип-тюнингу, становится возможным существенно усилить показатели мощности мотора. Также увеличивается его крутящий момент. В условиях стандартного управления становится возможным снизить расход бензина благодаря тому, что после чип-тюнинга мотор становится более отзывчив, удается управлять автомобилем на низких оборотах.

Благодаря чип-тюнингу с помощью специальных программ-контроллеров удается изменить заложенные заводские настройки. Таким образом становится возможным существенно улучшить характеристики двигателя, а также полностью раскрыть весь его потенциал.

Благодаря перечиповке удается откорректировать успешно работу систем, которые ответственны за токсичность мотора, подачу топлива в цилиндры и настройки зажигания, а также ограничителя оборотов.