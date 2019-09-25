СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 25.09.2019

Литье церковных колоколов и изделий из бронзы

В современной России древняя традиция православного звона обрела новую жизнь. Внутренний смысл эти звуков близок и понятен для нашей души. Литье Церковных Колоколов и Изделий из бронзы от Производителя Волгинский Колоколец для вас по лояльным ценам — смотрите на сайте все предложения и делайте выбор.

Под общим названием бронзы в технике известно несколько составов меди с оловом, где преобладает первый из этих металлов. Медь, а также олово сплавляются в разных пропорциях. При этом для отливки изделий используют исключительно определенные сплавы.

Благодаря примеси к меди олова для образования бронзового сплава, удается существенно увеличить твердость меди, при этом она становится звонкой, легкоплавкой. В то же время она хрупкая.

Если содержание олова – не выше двадцати процентов, бронза будет желто-красного цвета, сохраняя вязкость и тягучесть – свойства, которые присущи чистой металлической меди.

Если увеличено содержание олова, вместо вязкости и тягучести появляется хрупкость, при этом цвет бронзы меняется от красноватого в стально-серый. Содержание олова в бронзе не должно быть более предельных двадцати пяти процентов. В противном случае появляется риск ухудшить свойства сплава.

Наибольшей степенью твердости обладает сплав из шестидесяти пяти частей меди и тридцати пяти – олова. При этом здесь присутствует такое свойство как хрупкость.

С увеличением в сплаве содержания олово до пятидесяти процентов, сплав становится мягким, приближаясь по свойствам к металлическому олову.

На воздухе бронза окисляется оперативней по сравнению с металлической медью. Она покрывается зеленоватым налетом окиси. Все античные бронзовые статуи, а также другие предметы покрыты именно таким налетом.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Строительство под контролем: глава региона посетил строительные площадки кластера искусств и «Кузбасс-Арены»
«Планета» для детей: в Гурьевске торжественно открыли детский сад «Планета детства»
Здание суда, детские сады и поликлиника: строительные площадки этих объектов посетил губернатор
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
На что способен слабый пол: роль женщины в реализации национальных проектов обсудили в Новокузнецке

ДРУГИЕ НОВОСТИ

Сергей Цивилев: Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020 в Новокузнецке повысит престиж Кузбасса

25-09-2019

Сергей Цивилев: Национальный чемпионат WorldSkills Russia – 2020 в Новокузнецке повысит престиж Кузбасса
Сергей Цивилев поручил создать Кузбасскую академию зимних видов спорта в Таштаголе

25-09-2019

Сергей Цивилев поручил создать Кузбасскую академию зимних видов спорта в Таштаголе
Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»

25-09-2019

Кемеровчане активно пользуются приложением «Кузбасс онлайн»
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

24-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Нашествие красных насекомых удивило жителей области

24-09-2019

Нашествие красных насекомых удивило жителей области
Операция "Пламя": в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям

24-09-2019

Операция «Пламя»: в Калтане состоялся совместный рейд представителей пожарного надзора и Центра помощи семье и детям