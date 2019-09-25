В современной России древняя традиция православного звона обрела новую жизнь. Внутренний смысл эти звуков близок и понятен для нашей души. Литье Церковных Колоколов и Изделий из бронзы от Производителя Волгинский Колоколец для вас по лояльным ценам — смотрите на сайте все предложения и делайте выбор.

Под общим названием бронзы в технике известно несколько составов меди с оловом, где преобладает первый из этих металлов. Медь, а также олово сплавляются в разных пропорциях. При этом для отливки изделий используют исключительно определенные сплавы.

Благодаря примеси к меди олова для образования бронзового сплава, удается существенно увеличить твердость меди, при этом она становится звонкой, легкоплавкой. В то же время она хрупкая.

Если содержание олова – не выше двадцати процентов, бронза будет желто-красного цвета, сохраняя вязкость и тягучесть – свойства, которые присущи чистой металлической меди.

Если увеличено содержание олова, вместо вязкости и тягучести появляется хрупкость, при этом цвет бронзы меняется от красноватого в стально-серый. Содержание олова в бронзе не должно быть более предельных двадцати пяти процентов. В противном случае появляется риск ухудшить свойства сплава.

Наибольшей степенью твердости обладает сплав из шестидесяти пяти частей меди и тридцати пяти – олова. При этом здесь присутствует такое свойство как хрупкость.

С увеличением в сплаве содержания олово до пятидесяти процентов, сплав становится мягким, приближаясь по свойствам к металлическому олову.

На воздухе бронза окисляется оперативней по сравнению с металлической медью. Она покрывается зеленоватым налетом окиси. Все античные бронзовые статуи, а также другие предметы покрыты именно таким налетом.