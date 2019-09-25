«Просвещение» о роли книги в образовании

На международной «Читательской ассамблее Содружества», прошедшей 18 сентября на базе Московского Политеха, обсуждались наиболее актуальные вопросы развития книжной индустрии и перспективы развития издательского рынка на Евразийском пространстве. Более 400 экспертов, представляющих страны Содружества независимых государств, Грузии и страны Балтии, обменялись опытом инновационного развития книжных отраслей в своих государствах, обсудили новые сервисы продвижения книг, которые помогли бы воспитывать в подрастающем поколении любовь к чтению.

Говоря о роли печатной книги в образовании и обучающем процессе, генеральный директор АО «Издательство «Просвещение» Дмитрий Климишин подчеркнул, что в современных реалиях «важно правильно интегрировать книгу в комплексный образовательный продукт». Специалистам группы компаний «Просвещение» — признанного лидера данного сегмента, выступающего в последние годы в роли национального образовательного интегратора, это хорошо известно.



По словам Дмитрия Климишина, «Просвещение» выпускает учебники, развивающие книги и учебные пособия, а также задачники, атласы, контурные карты, рабочие тетради для подготовки к ОГЭ и ЕГЭ. «Для сравнения, учебники составляют порядка 40% издательской продукции «Просвещения», а дополнительная литература — около 60%», — привел данные Климишин.



Однако группа компаний «Просвещение» не только занимается книгоизданием, на инновационных площадках «Просвещения» осуществляется переподготовка учителей, проводятся стажировки детей и взрослых, апробируются передовые образовательные методики, тестируются современные образовательные комплексы.

Как отметил Дмитрий Климишин, с изменением технологической оснащенности нашего общества книга как один из ключевых инструментов получения знаний модифицируется с учетом запросов. «Сегодня книга напоминает киборга, в котором есть и аналоговая, и цифровая части, — объясняет Климишин. — Достаточно вспомнить детские развивающие пособия с использованием технологии дополненной реальности».



С коллегой солидарна и главный редактор АО «Издательство Просвещение» Надежда Колесникова. Чтобы идти в ногу со временем, национальный образовательный интегратор «многое делает для совершенствования методик преподавания русского языка и литературы, обновляет содержание хорошо зарекомендовавших себя учебно-методических комплексов, разрабатывает новые методические материалы для педагогов, новые учебные пособия для детей и родителей».

Участники Ассамблеи также обсудили, какое будущее ждет печатную книгу.

На представительском форуме собрались издатели, книгораспространители, писатели, библиотекари, ученые и преподаватели вузов, специалисты общественных организаций и органов государственной власти, представители СМИ и общественности — люди, которые много лет и успешно работают в издательском бизнесе. В качестве международного эксперта на форуме выступил профессор факультета государственного управления Атлантического Университета, PhD в области государственного управления (Штат Флорида, США) Али Фаразманд.

Профессионалы издательского рынка отметили, что за последнее десятилетие в мире произошли революционные преобразования, в корне изменившие книжную культуру, да и самого читателя. Объем информации увеличился в разы, поэтому современный человек, как правило, рассчитывает не на собственную память, а на внешние носители.



Все больше читательских продуктов переходит на «цифру». Как отметил Дмитрий Климишин, на рынке художественной литературы основная тенденция — сокращение бумажных тиражей. «Средний тираж одной книги — менее 3 тысяч экземпляров, а на рынке учебной литературы же — около 12 тысяч», — отметил эксперт.



По словам Надежды Колесниковой, у книг в целом появилось слишком много альтернатив. «Она уже не является единственным источником знаний, дети получают информацию через Интернет, предпочтение отдается лаконичным формам изложения материала», — поясняет главный редактор издательства «Просвещения». Все большую популярность набирает также цифровизация обучения.

Хотя, безусловно, переход на цифровое образование – длительный процесс, да и сам электронный учебник — далеко не pdf-версия своего бумажного собрата. «Это совершенно новый, уникальный продукт, созданный на основе учебника, — объясняет Дмитрий Климишин. — Поэтому при его разработке и внедрении возникают организационные и методические вопросы, которые приходится решать параллельно».



Тем не менее несмотря на смену приоритетов, происходящую в издательском бизнесе, книжная продукция все равно будет востребована. «Поэтому на мой практически риторический вопрос – что будет с книжной продукцией завтра — могу ответить: завтра нас ждет книга, но иная», — заключил гендиректор издательства «Просвещение» Дмитрий Климишин.