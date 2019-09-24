«Российским школам необходима комплексная юридическая поддержка»

Генеральный директор компании «Право Просвещения» Наталья Фирсова об инновационном подходе к правовому сопровождению образовательных организаций

В настоящее время, по данным Министерства просвещения РФ, в стране насчитывается более 45 тысяч школ. Образовательные организации регулярно сталкиваются с необходимостью решать многообразные, зачастую весьма сложные, юридические вопросы. Это вполне объяснимо, поскольку современная школа как важный и во многом системообразующий общественный институт вовлечена в отношения с большим количеством партнеров и контрагентов. При этом в лучшем случае в среднестатистической школе работает всего один специалист юридического профиля, который в силу объективных причин не может максимально быстро и качественно решить все правовые проблемы. По данным национального образовательного интегратора Группы компаний «Просвещение», которые он получает в процессе ежедневного взаимодействия со школами, сегодня образовательные организации имеют большую потребность в комплексном правовом сопровождении со стороны профессиональных юристов.

Подтверждает это и другая отраслевая статистика. Например, согласно данным Роспотребнадзора, в прошлом году российским школам было вынесено 12 тысяч предписаний и начислено порядка 200 млн рублей штрафов. Эксперты НИУ «Высшая школа экономики», со своей стороны, отмечают, что как минимум половина российских учителей, а это порядка 600 тысяч человек, хотя бы один раз за годы своей карьеры сталкивались с угрозами или давлением.

При этом почти 6% педагогов говорят, что такие случаи возникают часто. И не секрет, что некоторые конфликтные ситуации приобретают большой общественный резонанс, которого можно было бы избежать, вовремя обратившись за консультацией к юристу.

Как видится, наилучшим выходом из сложившейся ситуации может стать передача школами правовых компетенций на аутсорсинг. Первую такую программу юридического сопровождения образовательных организаций уже разработала и начала внедрять в практику компания «Право Просвещения». Механизм простой: любая школа может заключить с компанией договор на комплексное правовое обслуживание, после чего администрация и все педагоги смогут обращаться за юридическими консультациями в круглосуточном режиме семь дней в неделю. В проекте задействованы 150 юристов, специализирующихся в различных отраслях права. Они помогут подготовить договор, акт или жалобу, изменить уставные документы, а также расскажут, как реагировать на грубость со стороны учеников или, например, на размещение в Интернете видеоматериалов о педагогах. По сути, речь идет о дистанционной комплексной сервисной юридической услуге, которая дает возможность администрациям снять с себя ненужную нагрузку, в том числе и по составлению юридических документов.

Нет никаких сомнений в том, что такая программа правовой поддержки школ – еще пока инновационный для России проект. Но он задает общий тренд, который со временем выведет российское образование на новый уровень правовой культуры. В условиях, когда образовательные организации с помощью профессионалов будут эффективно решать свои хозяйственные вопросы, а также взаимодействовать с надзорными органами и родительским сообществом, просто не останется возможности для каких-либо нарушений, либо они будут сведены к минимуму.

Не случайно тема комплексного юридического сопровождения школ вошла в число наиболее обсуждаемых на площадках прошедшего недавно в Москве международного форума «Город образования». В частности, организованная компанией «Просвещение» специально по этой теме панельная дискуссия собрала немало представителей педагогического сообщества и надзорных органов. И все они отмечали большой потенциал юридического сервиса. Например, директор одной из столичных школ Евгений Мокин пояснил, что сегодня общеобразовательная школа в Москве – это юридическое лицо с годовым бюджетом около 500 млн рублей и не менее чем сотней сотрудников.

Соответственно, как он отметил, школа подвержена большому числу проверок и часто сталкивается с необходимостью обращаться за консультациями к юристам. О том же самом говорят и руководители школ практически во всех регионах России. Главное, что дает комплексный правовой сервис, отмечают управленцы и педагоги, – это защищенность образовательной организации и учителя во всех, даже самых сложных ситуациях.