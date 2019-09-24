Не «золотые костыли», а билет в будущее

Директор по внешним коммуникациям группа компаний «Просвещение» Кристина Колесникова рассказала о социальной отвественности бизнеса в образовании, а также о том, почему крупные компании охотно инвестируют в обновление образовательной среды.

— Что такое социальная ответственность бизнеса, если это бизнес в сфере образования?

— Это совершенно новое явление. Да и приход бизнеса в сферу общего образования случился сравнительно недавно. Думаю, не ошибусь, если замечу, что именно с группы компаний «Просвещение» этот процесс и начался. Мы долго отстаивали право бизнеса принять участие в создании образовательной инфраструктуры. Немало времени и сил ушло на то, чтобы наши цели были правильно истолкованы. Что касается ответственности, то любой бизнес, работающий в социальной сфере, должен быть ответственным. Мы ответственно решили, что помогать нужно в первую очередь тем, кто работает в сфере образования. Кто знает систему лучше, чем те, кто 10 лет отучились в школе, потом еще пять – в вузе, и продолжают трудиться в школах? Причем, не просто работать, а создавать новые проекты, которые могут сделать школу лучше? «Просвещение» собрало этих людей, определило наиболее яркие и перспективные предложения и помогает их воплощать.

— Какие это проекты?

— Один из моих любимых примеров – ребята из проекта «GeekTeachers». Сегодня это сообщество молодых учителей, которые применяют на уроках инновационные методики, созданные ими самими. А начался проект с трех педагогов из Санкт-Петербурга, Москвы и Казани, которые решили вести уроки информатики не так, как другие. Вокруг них быстро начало собираться сообщество одинаково мыслящих профессионалов, причем не только молодых, к «GeekTeachers» присоединяются и опытные педагоги, которые открыты инновациям и приветствуют молодых коллег, помогающих им составлять презентации и даже роботизировать процессы. Такому проекту нужно масштабирование и поддержка. И поддержка, причем, не в формате «золотых костылей», когда ты даешь людям все, но потом они не могут управлять активом сами, — достаточно их верно направлять. Так мы и сделали: задали вектор и помогли масштабировать проект не только на Санкт-Петербург и Москву, но и на другие регионы. Сейчас они собирают на свои мероприятия по несколько тысяч человек.

— То есть, не «золотые костыли». Но что тогда?

— Билет в будущее! Есть очень хороший пример из спорта. Когда профессиональному спорту оказывается чрезмерная финансовая поддержка, спортивные результаты могут не улучшиться, а, наоборот, пострадать. Мы за то, чтобы проект развивался по правилам бизнеса еще со времени стартапа. Это поможет ребятам в дальнейшем — когда они выйдут из этого инкубатора своеобразного — успешно развиваться уже без чьей-либо помощи.

— Какие стартапы интересны «Просвещению»?

— Любые инновации, которые могут усовершенствовать систему образования, помочь учителям более эффективно и качественно работать. Ребята из уже упомянутых «GeekTeachers» открыли подпроект по апгрейду школьных кабинетов. Они собирают заявки по всей стране, выбирают несколько, на их взгляд, наиболее рациональных и интересных, приезжают с командой и полностью за неделю переделывают школьный кабинет. Очень много стартапов рождается у студентов. Они создают чат-боты, роботизированные программы. Эти ребята могут составить конкуренцию даже самым опытным педагогам. Поэтому любые шаги студентов очень важно поддерживать. Мы понимаем, что далеко не все останутся в учительской профессии. Но некоторые — точно останутся — и будут менять мир к лучшему.

— группа компаний «Просвещение» помогает крупному бизнесу развивать образовательные проекты. Почему бизнесу стало интересно инвестировать в образование?

— Во-первых, у всех есть дети. Во-вторых — есть запрос на то, чтобы через 10, 15 и 20 лет в компанию приходили профессионалы высокого уровня. Среднее образование — это фундамент для появления высококлассных специалистов, и бизнес это хорошо понимает. А еще — и это особенно приятно наблюдать — у бизнеса есть не только желание извлекать из инвестиций в образование дивиденды в виде квалифицированных специалистов. Все наши партнеры испытывают глубокое моральное удовлетворение от своей работы по улучшению образовательной среды, и это очень важно.

— Процессы только начались, и выводы об эффективности этих изменений можно будет делать только через несколько лет, когда сегодняшние старшеклассники придут (или не придут) работать на это предприятие.

— Определенные выводы об эффективности работы новой образовательной организации можно делать гораздо раньше благодаря постоянному мониторингу процесса обучения. Конечно, мы работаем на перспективу, быстрого возврата инвестиций никто не ждет. Сегодняшние дети, став специалистами, придут на предприятия через 10-15 лет. С другой стороны, они попадают в созданные бизнесом школы на этапе ранней профориентации и начинают интегрироваться в процессы, происходящие на предприятиях, еще будучи учениками старших классов. Градообразующие предприятия, системообразующие компании разных отраслей экономики действуют именно так – готовят кадровый резерв, начиная со школьной скамьи.

— Насколько успешно у бизнеса получается привлекать к участию в таких проектах квалифицированных учителей, особенно если это моногород где-то в глубинке?

— Получается, и очень неплохо. Эффективность если не стопроцентная, то близка к таковой. Учителя — очень благодарные люди. Они сами готовы учиться, потому что всю жизнь находятся в этой системе. И нет ни одного профессионального педагога, который, работая с детьми, не хотел бы усовершенствовать этот процесс. Кроме того, отличные результаты показывает практика, когда в созданную на средства бизнеса школу приходят люди из отрасли и становятся в пару к классическим педагогам. Так построена работа в классах ранней профориентации. Именно в таком симбиозе рождаются наиболее интересные практики.

— Каковы глобальные цели группы компаний «Просвещение»?

— В ближайшие несколько лет основное направление нашей деятельности – это участие в реализации нацпроекта «Образование». Кроме того, будем осуществлять проекты в рамках цифровой трансформации образования. Цифровой — но гармоничной и логичной. Также одной из наших целей является экспорт образования. У российского образования, не только высшего, но и среднего, невероятный потенциал. И оно уже сейчас востребовано за пределами нашей страны.