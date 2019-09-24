Последнее время компании-поставщики терпят значительные убытки. Это происходит из-за некачественных водопроводных и энергосетей, а также по причине хищения ресурсов недобросовестными потребителями. Чтобы не допустить такого хищения, поставщики стараются использовать новые методы борьбы с такими потребителями. Для этого на счетчики устанавливают антимагнитные пломбы, купить которые можно на этом сайте https://donintek.com/.

Как работает антимагнитная пломба

Сама конструкция пломбы представляет небольшую капсулу, внутри которой находится специальная суспензия. При воздействии на нее магнитного поля, сразу же нарушается контрольное значение антимагнита. Не заметить эти изменения практически невозможно, а самостоятельно заменить счетчик не получится. После таких махинаций, к недобросовестному потребителю приходит представитель из компании-поставщика, который сразу же заметит изменения и выпишет штраф.

Огромное преимущество такого способа контроля в том, что потребитель не сможет самостоятельно удалить пломбу, ведь для этого нужно будет снять счетчик. Иногда пользователи, в качестве оправдания говорят, что такие изменения произошли из-за влияния на счетчик бытовой техники. На самом деле такое утверждение ложное и не берется во внимание контролирующим органом, ведь большинство девайсов никак не реагируют на магнитное поле менее 0,1 Тесла.

Пломба начнет реагировать тогда, когда влияние будет от 1 секунды и до 10 минут. Временной интервал в этом случае зависит больше от мощности магнита. Даже незначительны помехи будут хорошо видны на счетчиках.

Найти подходящую антимагнитную пломбу можно в ООО “Интек”. Именно на этом ресурсе представлен выбор качественных и надежных пломб.