Как правильно выбрать стол в столовую

Одна из обязательных частей столовой — это стол. Именно на нем члены семьи смогут завтракать, обедать и ужинать. По этой причине, нужно выбирать качественные модели, которые полностью будут соответствовать своему функционалу и походить под интерьер помещения. Найти подходящие столы для столовой можно на этом ресурсе.
На что обращать внимание при выборе стола
Очень часто люди доверяются исключительно своим внешним предпочтениям при выборе. На самом деле, эта ошибка может в будущем принести массу проблем. Для того чтобы человек нашел подходящую модель стола, нужно обращать внимание на следующие параметры:
- Форма. Этот параметр зависит больше от самого помещения. К примеру, в квадратной комнате лучше устанавливать круглый стол, а в прямоугольной — овальный или прямоугольный. Отдельно стоит упомянуть и про удлиненные помещения. В этом случае нужно визуально разделить пространство на две части, где в одной будет стоять стол, а в другой уже вся остальная мебель. Кстати, особой популярностью пользуются прямоугольные столы, ведь их можно использовать не только для трапезы, но и в качестве рабочего места.
- Размер. Этот показатель зависит от количества членов семьи и размеров самого помещения. К примеру, если в квартире проживает классическая семья до 5 человек, которые редко устраивают праздники, то лучше всего выбирать модель небольших размеров. А вот если семья большая и любит принимать гостей, то лучше покупать стол с выдвижной частью.
- Высота. Если потолки не превышают 3 метров, то лучше выбирать стол до 60 см высотой. Мебель будет создавать низкую горизонталь, из-за чего помещение станет выглядеть выше.