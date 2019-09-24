Выбор памятника: какие бывают разновидности

Как бы это не было печально, но смерть — это постоянная составляющая этой жизни. К сожалению, люди постоянно рождаются и умирают, поэтому многие сталкивались с этим процессом. Спустя год после смерти человека, нужно установить памятник. Купить гранитный или мраморный памятник оптом или в розницу можно на этом сайте http://uralstela.ru/.

Как правильно выбрать памятник

Для многих смерть наступает спонтанно, поэтому подготовится к ней практически нереально. По этой причине, спустя год, когда уже боль немного поутихнет, нужно изучить всю необходимую информацию о памятниках и их выборе. Абсолютно идентичных памятников не бывает, за исключением совместных.

Памятники обычно разделяют на следующие типы:

Кресты.

Классические модели.

Надгробные комплексы.

Памятники в художественном стиле.

Скульптуры.

Обязательный элемент, который устанавливают на могилу — это крест. Могила может не иметь других дополнений, но она обязательно должна быть с крестом. Этот элемент выполнен из прочного материала, поэтому может простоять несколько десятков лет. Кресты могут быть выполнены из мрамора, бронзы или гранитных плит.

Памятники стандартного образца — это те конструкции, которые все привыкли видеть на кладбище. Это обычно серые плиты прямоугольной формы, расположенные вертикально или горизонтально к земле. На них указаны даты смерти, фотография умершего и эпитафии. К примеру, это может быть выгравированный портрет на камне или керамическая табличка с портретом.

Лучше всего выбирать памятники из мрамора или гранита, ведь эти материалы отличаются своей прочностью. Стела — это магазин ритуальных товаров, где можно по выгодным ценам заказать красивый гранитный или мраморный памятник оптом или розницей.