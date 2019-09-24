Perfect World — интересная виртуальная игра

Компьютерные игры за последнее время значительно возросли в своей популярности. Теперь большинство людей мечтают не просто прийти после учебы или работы и отдохнуть, а попасть в интересный мир виртуальных игр. Perfect World — это отличная компьютерная игра, которая имеет свой отдельный мир. Найти pw сервера можно на этом ресурсе.

Особенности игры

Perfect World — это одна из популярнейших виртуальных игр, которая привлекла в свои ряды более 30 миллионов игроков со всего мира. Игра была создана в Китае, поэтому вся тематика игры связанна с этим местом.

Если говорить об истории этого виртуального мира, то она началась с бога Пань Гу. Этот персонаж был единственным во всей Вселенной, поэтому одиночество со временем ему сильно наскучило. По этой причине, он решил разделить свое тело на пять частей, каждая из которых олицетворяла отдельный элемент (вода, воздух, огонь, дерево, земля).

Пань Гу решил сотворить свой идеальный мир, поэтому каждый из элементов стал его частью. Все его части создали мир с горами, воздухом, лесами и реками. После этого, он решил наполнить свой мир жизнью. За основу он взял свою тень, из которой сотворил потом живых существ. Правда существа получились достаточно злыми и дикими, поэтому в скором времени между ними стали происходить различные драки, к тому же, они начали уничтожать все что было сотворено ранее. Тогда Пань Гу решил исправить это, поэтому создал еще один Город Слез и Неба, куда поместил существ, в которых еще не полностью вселилась тьма. После этого, он собрал силы воздуха и воды и обрушил мощных потом на землю, который уничтожил все вокруг.

После того как мир полностью очистился, бог решил создавать что-то новое. Таким образом он решил начать с существ, чьи души были открыты к совершенствованию. Именно после этого на свет появились три расы, каждая из которых отражала отдельную часть самого Пань Гу. Вот так и появились существа, которые были наделены потрясающим воображением вместе с глубоким пониманием чести. Зооморфы (так назывались создания), рождены от крови самого Пань Гу. Именно этот народ стал самым миролюбивым, но непокорным, при этом тесно связанным с природой. Они стали настоящей элегантностью и красотой Идеального мира.

Но самая привлекательная черта характера, которым наделил существ Пань Гу — свобода воли. Сам бог решил для себя, что никогда больше не будет стирать с лица земли другие народы, а сами существа должны научится договариваться между собой и решать все самостоятельно. Один из первых конфликтов возник между сидами и людьми, которые нашли Город Слез и Неба. Борьба за него стало настоящим кровопролитием. В это время зооморфы решили не вмешиваться в конфликт, поэтому оставались в стороне наедине с природой.

Тем временем, в мир вернулись те темные существа, которые были созданы из тени Пань Гу. Они вернулись такими же и даже сила им не уступала. Они хотели уничтожить тот мир, который был создан, а также истребить полностью новых жителей.