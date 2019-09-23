Польза свекловичной клетчатки

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• нормализация веса, так как происходит ускорение обменных процессов;



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• выведение тяжелых металлов и шлаков из человеческого организма;



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