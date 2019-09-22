В строительстве часто используют оборудование, помогающее при различных работах. Одно из таких устройств — бетоносмеситель. Найти и купить подходящее устройство можно на этом сайте https://t-trust.ru/.

Особенности устройства и его разновидности

Существует две основные разновидности бетоносмесителей: непрерывного и цикличного действия. Сейчас особой популярностью пользуется вторая разновидность. Кроме того, цикличный тип разделяют еще на два подвида: гравитационные и принудительные. Рассмотрим каждую подгруппу отдельно.

Принудительные бетоносмесители выполнены в виде лежачего цилиндра. На боковых гранях у него расположены подшипниковые узлы, где установлен вращающийся вал с лопастями. Данные устройства отлично подходят для смешивания как легких, так и тяжелых растворов. Единственный недостаток такого устройства — увеличенная масса смесителя, в сравнении с рабочим объемом емкости. По этой причине, стоит применять не крупный заполнитель, не превышающий 40 мм. Если использовать более крупные размеры, то смеситель может быстро выйти из строя.

Исходя из всех характеристик оборудования, он лучше всего подходит для изготовления легкий сухих смесей.

Гравитационные бетоносмесители используют в своей работе силу притяжения. Работа происходит таким образом, что под тяжестью собственного веса, смесь падает с лопаток. Обычно такие модели напоминают по форме грушу. К достоинствам такого агрегата относят: простоту конструкции, надежность, низкую стоимость.

Кроме того, благодаря своим конструктивным особенностям, гравитационные модели имеют низкую энергонагруженность. Также такое устройство рассчитано на смеси с крупным заполнителем.