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Новости партнеров 19.09.2019

Виды колокольных звонов

В православном мире церковные колокола занимают особое место. Они настолько полюбились народу, что звучание колокола стало использоваться не только во время богослужения, но и для выражения радостных и печальных событий. Естественно каждому событию соответствовало разное звучание и со временем выделились несколько видов звона.

Стоит отметить, что литье колоколов в России делают из специальной колокольной бронзы, а наличие долгой истории позволяет добиться идеального звучание. Всё разнообразие колокольного звучания подразделяет на две основные группы:

  •  собственно звон;
  •  благовест.

Благовест

Этот вид звучание применяется в церковной практике для созыва верующих на службу. Заключается он в производстве ряда мерных ударов в колокол, такой звук далеко разносится по округе. Любой благовест начинается с трех протяжных ударов в колокол, при этом между ударами есть небольшая пауза для того, чтобы звучание было более четким.

В зависимости от колокольни, благовест может подразделяться на несколько видов, который приурочивается к определенному событию. Есть праздничный благовест, воскресный или будничный, но это только в крупных монастырях с хорошим колокольным ансамблем.

Собственно звон

Если для совершения благовеста достаточно одного колокола, то второй вид звучания совершается с использованием всех колоколов. купить церковные колокола у семейного предприятия, которое использует опыт предков и ручное литье, от чего колокола звучат особенно чисто.

Такой звон разделяется на несколько видов и характеризуется очередностью использования колоколов:

  •  двузвон;
  •  трезвон;
  •  перебор;
  •  перезвон.

Самым простым является перебор, когда происходят удары в колокол начиная с наименьшего и идут по возрастающей. После удара в самый большой, происходит удар по всем колоколам и так по кругу. Перезвон является обратной схемой, то есть сначала происходит удар в самый большой.

Есть еще двузвон и трезвон. Работают они по одному и тому же принципу, а точнее удар сразу во все имеющиеся колокола, но в первом случае делают два удара с небольшим перерывов, во втором случае совершают три удара с паузой между каждым ударом.

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