Важность прохождения курсов повышения квалификации

Все социальные работники, несмотря на свой опыт работы, обязаны периодически проходит курс повышения квалификации. Казалось бы ну зачем, нужны социальным работникам подобные курсы. Только обычная потеря времени и средств. Ведь там вряд ли что-либо скажут новое, а значит, и посещать подобные курсы, нет никаких причин.

В действительности, прохождение этого курса, является важным аспектом, в работе каждого социального работника. Даже если специалист, ежедневно выполняет свою работу безукоризненно, он нуждается в некоторой встряске, позволяющей ему вспомнить забытое и почерпнуть что-то новое. К сожалению, как бы человек ни учился, спустя время, определенные знания начинают забываться. И только проводимые подобные курсы, помогают вспомнить и даже обновить все имеющиеся теоретические и практические знания. Поэтому курсы повышения квалификации социальных работников, являются важными.

Когда нужно проходить курсы

Удивительно, но чем больше стажа у человека в выбранной им сфере, тем больше у него присутствует уверенность, что курсы увеличения квалификации ему абсолютно не нужны. В действительности, не только молодые специалисты нуждаются в прохождении подобных курсов. Проходить их должен специалист в любом возрасте, независимо от стажа работы.

Частота же посещения таких курсов зависит во многом от самого специалиста и места его работы. Так как в большинстве случаев, периодичность прохождения увеличения квалификации устанавливается работодателем. Но если взять самую редкую периодичность их прохождения, то она будет составлять пять лет. Хотя нужно заметить, что большинство работодателей все же отправляют проходить эти курсы раньше, не дожидаясь окончания пятилетнего срока, после прохождения последнего курса. Тем более что если ранее для прохождения их нужно было тратить много время на поездку в учебное заведение. То сейчас весь процесс увеличения квалификации, осуществляется в удаленном режиме.