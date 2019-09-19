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Новости партнеров 19.09.2019

Покупка минитрактора в магазине Мото Космос

Специализированный интернет-магазин Мото Космос предлагает разнообразные мототракторы, которые отличаются высоким уровнем надежности и оптимальными техническими параметрами.

Рекомендуем трактор Форте, который будет недорогим, но функциональным помощником с оптимальными техническими характеристиками. Он идеально подойдет для проведения сельскохозяйственных работ. Нужно понимать, что стоимость будет невысокой, но при этом технические характеристики, функциональность и надежность окажутся оптимальными. По этой причине качество выполняемых сельскохозяйственных работ порадует многих потенциальных покупателей. Трактор Форте идеально подойдет для работы, как в огороде, так и в саде. При этом наличие гидравлической системы позволяет с легкостью управлять разнообразным навесным оборудованием, которое гарантированно повышает уровень функциональности современной техники.

Также можно выбрать трактор т18. Данная модель тракторной техники представлена известной организацией Файтер. Новинка рассчитана для успешной обработки сельскохозяйственных земельных участков. На минитрактор установлен 1,1-литровый двигатель, который может успешно развивать мощность до 18 лошадиных сил. Такое оснащение позволяет использовать разнообразные плуги, сеялки и сажалки для различных сельскохозяйственных культур. Вертикальная коробка передач позволяет успешно менять передачи с помощью специальных рычагов. В результате предстоящая работа существенно упрощается, причем можно выполнять практически любые задачи на имеющейся территории.

Отдельного внимания заслуживает трактор т15, который успел стать одним из самых лучших для владельцев сельскохозяйственных участков. Предполагается возможность успешного проведения различных мероприятий благодаря оптимальным техническим характеристикам.

Внимательно изучив доступный каталог, можно успешно сделать покупку наиболее подходящего минитрактора.

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