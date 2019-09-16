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Принцип работы дефибриллятора: основная конструкция и меры предосторожности при использовании

Современное оборудование в медицинской сфере помогает врачам воскресить человека, у которого уже остановилось сердце. Запустить работу сердечно-сосудистой системы можно не с помощью магии, а с использованием вполне реальных устройств, таких как дефибриллятор в Алматы.

Особенности и конструкция аппарата

Дефибриллятор — это устройство, которое путем воздействия мощного импульса тока, помогает прекратить нарушение сердечного ритма. В саму конструкцию устройства входят только несколько электродов, которые и создают мощный импульс. Один из них ставят к нижней трети грудины под ключицей, а второй — на уровне соска в левой стороне.

Принцип работы дефибриллятора можно наблюдать по фильмам, ведь достаточно популярная сцена, где главного героя воскрешают в больнице после остановки сердца. Реальная работа дефибриллятора заключается в том, что с каждым ударом заряд увеличивается. К примеру, в первый раз доктора дают разряд в 4000 В, а в последующие уже до 7000 В. Во время разряда, электроды должны быть хорошо увлажнены и плотно прилегать к груди пациента.

Во время использования этого прибора, очень важно соблюдать все меры безопасности. Для этого, медицинский работник должен предварительно отключить все аппараты для регистрации и искусственной вентиляции легких. Чтобы обезопасить пациента от ожогов кожи, лучше всего смазать аппарат специальной пастой, а между кожей и устройством положить марлевую ткань.

С особой осторожностью нужно относится к людям, у которых установлен кардиостимулятор. В этом случае, дефибриллятор ставят на расстояние 12 см от кардиостимулятора. Кроме того, во время работы нужно постоянно следить, чтобы другие люди не соприкасались с металлическими поверхностями.

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