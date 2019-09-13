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Новости партнеров 13.09.2019

Чем жалюзи лучше штор

Если ранее все хозяюшки старались окна оформить красивыми плотными шторами, то в последнее время тенденция изменилась. И теперь большинство из них, задумывается чаще купить жалюзи от яркого солнца, нежели плотные и тяжелые занавески.

И причин, спровоцировавших такое изменение в отношении изделия используемого в оформлении окна, существует несколько. Несмотря, что шторы имеют шикарный вид, все же размеры этого изделия, нередко занимают ниже окна определенную часть пространства. А это уже визуально уменьшает площадь помещения, делая его порой некомфортным. Жалюзи, отличаются незначительными размерами, хватающих лишь на закрытие непосредственно окон. Поэтому они никак не отражаются на пространстве помещения и даже визуально не способствуют его уменьшению.

В уходе, жалюзи также отличаются легкостью, чего не скажешь о шторах. Единственным недостатком жалюзи можно назвать их стоимость. И то при условии, что приобретаться они будут у посредника. Хотя зачем это делать, если компания «Студия Жалюзи», всегда предлагает эти конструкции по низким ценам.

Почему следует обращаться в «Студию Жалюзи»

Эта компания занимается более 10 лет производством таких конструкций. Обладая высокими мощностями, она предлагает огромнейший ассортимент конструкций, позволяющий каждой хозяюшке сделать свое жилье комфортней. Используя жалюзи этой компании, получится действительно жилье надежно защитить от яркого палящего солнца.

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