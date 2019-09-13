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Новости партнеров 13.09.2019

Возможности использования стальных задвижек

Для создания стальных задвижек успешно используют разнообразные стали и сплавы на основе них. Предполагается возможность выбора материала для корпуса и технической начинки, принимая во внимание эксплуатационные условия. Нужно понимать, что задвижки, которые создаются из высококачественной нержавеющей стали, проявляют оптимальную устойчивость к условиям агрессивной среды. Для применения задвижек в районах с очень низкими температурами традиционно применяются задвижки, создаваемые из высококачественной легированной стали. В умеренном климате на хорошем уровне проявили себя углеродистые стали 20Л – 35Л. Нужно отметить, что по этой ссылке можно выбрать высококачественные и надежные задвижки, создаваемые из прочной стали, которая обладает оптимальными техническими параметрами.

Нужно отметить, что задвижки могут быть различных видов:

1.      Фланцевые. В этом случае фланцы находятся по концам патрубков. Они помогают устанавливать имеющуюся арматуру на существующий трубопровод. Такой способ отличается максимально возможной эффективностью.

2.      Приварные. Данные соединения не пользуются высоким уровнем популярности. Патрубками становятся трубы с диаметром, который равен диаметру трубы. Электродуговая сварка позволяет врезать приварные детали в трубопровод.

3.      Муфтовые. Такой способ соединения является редким. Его используют, если диаметр не превышает 5 сантиметров.

Стальные задвижки пользуются высоким уровнем популярности, благодаря чему они идеально подходят для предстоящего применения в различных условиях. Применение высококачественных материалов гарантирует возможность успешного использования задвижек, создаваемых из специальной стали, которая проявляет оптимальную устойчивость к различным эксплуатационным условиям.

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