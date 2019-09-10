Преимущества дебетовых карт

Дебетовые карты необходимы для снятия наличных денег, оплаты товаров и услуг в магазинах и ресторанах. В нынешнее время такие карты есть во многих, поскольку их наличие значительно упрощает жизнь. Такие карты обладают большим количеством преимуществ. Но в целом, следует понимать, что на сегодняшний день есть популярные дебетовые карты о которых подробнее можно прочитать дельную, ценную и интересную информацию на специализированном сайте.

Главные плюсы о которых следует знать

Среди основных достоинств стоит выделить таковые:

простота оформления и получения;

удобство использования;

география платежей;

скидки на специальные предложения;

пополнение счета;

дополнительный доход в виде процентов;

нет никаких проблем с таможней при въезде за границу.

Если у вас нет еще дебетовой карты, то ее обязательно стоит приобрести, и в этом нет ничего сложного. Только стоит внимательно выбирать банк-эмитент, внимательно рассмотреть все условия и комиссию за обслуживание. К выбору банка стоит относиться серьезно, обратите внимание на его репутацию и срок существования. Нельзя забывать и про то, что сейчас существует рейтинг кредитных карт с кэшбэком, которые будут интересны тем, кто привык получать какие-то дополнительные бонусы. Это ведь не только приятно, но и просто, а главное – разобраться в вопросе и пользоваться кэшбэком тогда, когда необходимо.

Особенности дебетовых карт

Имея дебетовую карту нет необходимости все время носить с собой наличные средства. К тому же есть возможность при необходимости получать выписки по карте и таким образом вести учет всех своих трат. Но, к большому сожалению, не во всех магазинах можно рассчитываться такими картами. Поэтому, чтобы приобрести товары и услуги в таких магазинах необходимо всегда иметь с собой наличные средства. Важным моментом, о котором непременно стоит упомянуть есть то, что в случае банкротства банка, средства, что есть на карте не могут быть возвращены по программе страхования вкладов. Выбирая дебетовую карту, критериями при выборе должны быть не только лишь процентная ставка и выгодные условия, но и иные критерии. По следующей ссылке: https://cartyrassrochki.ru/ можно без проблем заказать одну из дебетовых карт, в том числе, которая будет иметь кэшбэк.