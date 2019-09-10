Подготовка проектной документации или следующий шаг в инвестиционном процессе

Статья подготовлена специалистами по разработке проектной документации компании «Абсолют проект».

После завершения начального этапа инвестиционного процесса, нужно переходить к следующему, подготовке предпроектной документации и непосредственному проектированию, на котором планируемые инвестиции начинают принимать определенную форму.



Этот пункт, охватывает в своем объёме правовые договоренности относительно подготовки геодезической, инженерно-геологической документации строительной площадки. А также изучение экологических условий для охраны окружающей среды, подготовку предположений для технологической и строительной части планируемых вложений. Положительный переход подготовительного этапа позволяет выбрать проектировщика, начать этап проектирования, получить необходимые административные разрешения. Эта часть инвестиционного процесса гораздо более формализована, а иногда пронизывает многие правовые нормы. Необходимо будет нанять проектную компанию, которая чаще всего является и архитектором, и отраслевым дизайнером.



На другом этапе, который включает в себя проектирование, видение планируемых инвестиций начинает обретать конкретную форму в отношении технологических, архитектурных и конструкционно-материальных решений. Объём проектных работ, а также количество этапов подготовки технической документации зависят от технической сложности и размера инвестиций.



Для крупных инвестиций, особенно тех, которые финансируются за счет государственных средств, проектная документация обычно выполняется в три этапа:



• концептуальное проектирование;

• строительное проектирование;

• детальное проектирование.



Проектная документация для большинства других инвестиций подготавливается в два этапа.

Первый: проект строительства, на основании которого мы получаем разрешение на строительство.

Второй: детальный проект, на основании которого осуществляются запланированные инвестиции.

Для объектов с несложными техническими решениями достаточно одноступенчатой разработки.



При разработке инвестиционной программы вам необходимо выбрать оптимальный вариант, уточнить свои оценки затрат и прибыльности. Сметная документация, необходимая для оценки вариантов инвестиций, является ориентировочным отчетом о затратах всех вложений. Она подготовлена на основе проектных решений, включенных в концепцию программы, с учетом условий, вытекающих из принятого местоположения.



Только после выбора лучшего инвестиционного варианта, готовится проект его строительства. Здесь указываются тип и размеры объектов, строительные решения, а также технология производства и оборудование. Оценка стоимости уже может быть точной.



Документ по затратам на этом этапе представляет собой общую смету, которая определяет траты в отношении отдельных объектов. В российской реальности общая смета расходов принимает форму документа, называемого оценочной стоимостью строительства, особенно когда используются государственные средства.



Основные затраты:



• Приобретение участка;

• Подготовка стройплощадки, подключение объектов к сети;

• Строительства основных объектов;

• Строительство вспомогательных сооружений;

• Оборудование;

• Работы подготовительного дизайна, обслуживание инвесторов, авторский надзор и, возможно, обучение и запуск.



Если деньги поступают из государственных средств, у инвестора должен быть документ, который называется сметой инвестора, до объявления тендера. В ходе тендера или переговоров по выполнению строительных работ, каждый участник тендерной процедуры или переговоров представляет ценовое предложение. Основываясь на сметной стоимости работ, подлежащих тендеру или переговорам.

Бывает, что вознаграждение подрядчика определяется исходя из фактических понесенных затрат, а затем смета текущих затрат подготавливается на этапе выполнения.



Часто при выполнении работ выясняется, что фактические объемы работ отличаются от того, что было видно из проектной документации. Когда возникает ситуация, первоначально согласованная цена на работы изменяется, тогда готовятся запасные сметы. Что касается вложений в промышленность, где запущено технологическое оборудование и начато производство, подготавливаются отчеты о запланированных расходах.

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