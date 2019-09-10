Как спасти каспийскую нерпу?

В Актау открыт центр, деятельность которого направлена на спасение вымирающего жителя Каспийских вод — тюленя. Этот вид находится на грани исчезновения и занесен в международную красную книгу. Стартовал проект при поддержке благотворительной организации «Сәби» и Центрально-Азиатского института экологических открытий. Во время торжественной церемонии, заместитель министра по делам геологии, экологии и охранения природных ископаемых республики, Ерлан Нысанбаев, пояснил, что основной задачей является оказание реабилитации ослабленным животным. Здесь будет проводиться комплекс мероприятий, направленных на увеличение численности каспийских тюленей и оказание ветеринарной поддержки. Центр имеет шесть бассейнов различных размеров, оборудование для исследования водных ресурсов и определения состава, устройство для анализа крови и др. Сотрудникам центра удалось провести переговоры с рыбаками Каспийского моря. Деятельность так же предусматривает проведение комплексных анализов, репродуцирование и комплекс ветеринарных услуг как для больных, так и для здоровых тюленей. Если им придется увидеть нездорового тюленя, они имеют возможность связаться с менеджерами круглосуточной поддержки. Для оказания неотложной помощи на место, где обнаружен тюлень выезжает экспедиция. Если у животного находят недуги или ранения, его отвозят в центр и оказывают помощь до полного выздоровления. Затем жителя морских глубин выпускают в естественную среду обитания. По словам генерального директора института А. Товасарова, центр тесно взаимодействует с рыбнадзором.

Спасение каспийской нерпы — инициатива фонда «Сәби» Асель Тасмагамбетовой

Для полноценной работы еще потребуется приобрести дополнительное оборудование. Деятельность центра финансируется за счет фонда «Сәби». Штат состоит из ветеринара и инженера, которые поддерживают связи с представителями зарубежных компаний такого типа. В перспективе к деятельности организации будут вовлечены волонтеры, которым будет предоставлено необходимое обучение. Перед открытием центра проводилась длительная подготовка. Четыре года научные деятели института совместно с компаниями из Франции, РФ, Ирана проводили поиски, анализы и экспедиции на территорию Каспийского моря, которая принадлежит Казахстану. Открытие центра совпало с критическим моментом, когда спасение вымирающего вида тюленя является важной задачей. За последнее столетие количество популяции данного представителя фауны сократилось на 90%. В случае отсутствия каких-либо действий, каспийский тюлень может вовсе исчезнуть с лица земли. Несмотря на введение моратория в 2006 году и вхождением в Красную книгу международного образца, наблюдается радикальное ухудшение ситуации. Представители благотворительного фонда призывают к активным действиям для спасения животного. Основательница фонда Асель Тасмагамбетова рассказала об основных направлениях центра: сохранение уникального вида каспийских тюленей в той части Каспийского моря, которая принадлежит Казахстану. Ряд задач, которые планируется решить в рамках деятельности центра:

научная работа и исследования;

оказание реабилитации и лечения для животных;

деятельность, направленная на поиск международных связей и оказание образовательных мероприятий;

активное сотрудничество с аналогичными организациями других государств.

Центр имеет современную лабораторию для проведения исследований и научной деятельности. Так же центр будет оказывать услуги по образованию волонтеров и специалистов, которые будут задействованы в процесс спасения каспийских тюленей. Еще одной миссией центра является осведомление юного поколения о необходимости бережно относиться к окружающей среде. Институт уже утвердил план для реализации на протяжении ближайших 5 лет: