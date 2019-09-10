Экспорт российского образования должен стать успешным бизнесом

Улучшение имиджа России во всем мире и привлечение талантов – две очевидные задачи, решаемые с помощью экспорта образования. Но для наших образовательных организаций и регионов это также важный источник дохода. К такому выводу пришли эксперты, обсудившие перспективы развития экспорта российского образования на панельной дискуссии в первый день работы Московского международного форума «Город образования». По мнению участников дискуссии, экспортный потенциал у российского образования большой. Площадкой, которая позволит оптимизировать затраты на организацию этого процесса и для вузов, и для государственного бюджета может стать национальный образовательный интегратор Группа компаний «Просвещение».

«Для развития экспорта образования необходимо интегрировать имеющиеся ресурсы – государственных ведомств, образовательных организаций, крупных работодателей, — заявил президент группа компаний «Просвещение» Михаил Кожевников. — Мы готовы продемонстрировать измеряемые результаты – например, количество привлеченных студентов, стоимость их привлечения. Можно установить показатели эффективности и по всем бизнес-правилам выстраивать проект». Кожевников напомнил, что в истории «Просвещения» есть немало примеров по продвижению образовательных продуктов за рубежом. «В разных регионах мира – разная культурная основа, поэтому содержание образования в каждом случае нужно представлять по-разному, даже в математике и физике, — добавил президент Группы компаний. — Цифровые учебно-методические комплексы, над которыми сейчас работает «Просвещение», — это фактически готовые продукты для экспорта».



По словам советника руководителя Россотрудничества Дмитрия Гужели, интеграционная работа крайне необходима. Для развития экспорта, как он считает, нужны вложения, финансово-экономические расчеты, анализ аудитории, востребованные образовательные программы и продукты. «К экспорту образования нужно подходить как к «взрослому» бизнесу», — заключил эксперт. Он также отметил, что российское образование сегодня положительно воспринимается за рубежом – там нас ждут и готовы с нами работать.



Президент Фонда конкурса «Живая классика» Марина Смирнова привела данные опроса, проведенного в 80 странах. Они свидетельствует о том, что иностранцы готовы получать образование в России. В частности, в сферах IT, инженерии и медицины. Однако, по словам эксперта, существует ряд сложностей, которые необходимо преодолеть. Например, важно улучшить качество общежитий для студентов. Также актуальными остаются вопрос котировки российских дипломов за рубежом, и проблема повышения мотивации иностранцев к изучению русского языка.



На языковой вопрос обратила особое внимание в своем выступлении и заместитель директора Департамента международного сотрудничества и связей с общественностью Министерства Просвещения России Светлана Феоктистова. По ее словам, ведомство предлагает усовершенствовать систему тестирования по русскому языку как иностранному и проработать механизм, дающий российским ВУЗам право принимать соответствующие сертификаты. «Работа как по экспорту образования, так и по распространению гуманитарного влияния, строится, в том числе, на преодолении каких-то барьеров, — рассказала Феоктистова. – При этом наши задачи не сводятся только к тому чтобы добиться экономической выгоды». В частности, по ее словам, сегодня изучается вопрос возможного увеличения квот на бесплатное обучение иностранцев в России.



Как отметил модератор дискуссии, научный руководитель Института образования НИУ ВШЭ Исак Фрумин, в целом образование уже сегодня является визитной карточкой нашей страны на мировой арене. В частности, Россия лучшая по уровню начального образования и занимает четвертое место в мире по охвату населения, получающего среднее профессионально-техническое и высшее образование. Кроме того, российские школьники занимают первые места на международных олимпиадах. Как считает Исак Фрумин, показательно и то, что самой быстроразвивающейся коммерческой инициативой дополнительного образования в США сегодня является «русская школа математики».



Подводя итоги обсуждения, эксперты подчеркнули, что экспорт образования в настоящее время в России впервые вошел в число национальных приоритетов, однако в федеральном проекте «Экспорт образования» 95% средств выделяются на студенческие городки. Для системного движения вперед необходим более широкий и системный пласт работ. В этом случае российские образовательные продукты станут важнейшим подтверждением глобальной конкурентоспособности страны на мировых рынках.