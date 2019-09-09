Создавать школы по принципу «построили – и ладно» больше нельзя

Вице-президент Группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов – о том, как частные инвестиции могут помочь решить проблему нехватки школ.

— Кто, почему и в каких масштабах сегодня инвестирует в образование?

— Инвестиции в образование – явление достаточно новое. Группа компаний «Просвещение» начала задумываться о привлечении частных капиталов в систему образования – в строительство школ и детских лагерей – около полутора лет назад. И на тот момент инвестиции в образовательную инфраструктуру были единичными. Мы подходим к решению этой задачи системно, потому что в стране, с нашей точки зрения, сегодня вводится недостаточно новых школ. По нашей оценке, в России сегодня не хватает двух – двух с половиной тысяч новых образовательных организаций, или двух миллионов учебных мест. Региональные бюджеты такой объем потянуть не могут, это значит, что единственная возможность не отстать в количестве – это привлечение инвестиций по модели государственно-частного партнерства.



— Какие школы вы хотите создавать?

— Мы профильный инвестор (кстати, единственный в России), который создает не просто школу. Мы хотим, чтобы появлялись учебные заведения, которые своими образовательными программами помогали бы региону решать стратегически важные задачи. Поэтому, запуская очередной проект, мы начинаем не с проектирования зданий, а с формирования пула задач в масштабах муниципалитета или всего региона, которые предстоит решить школе. Наполняем ее смыслом. Говоря языком бизнеса, мы формируем образовательную стратегию. Кроме того, помогаем региону выбрать будущего директора, вместе с ним формируем учебные программы – с учетом экономических реалий. А затем – следим, как выполняется программа и какие результаты показывает учреждение – как с образовательной точки зрения, так и в части тех задач, которые школа помогает решать. Создавать школы по принципу «лишь бы построить» сегодня нельзя. В этом принципиальное отличие нашего подхода. Кроме того, во всех регионах присутствия мы создаем школы так, чтобы дети могли получать в них и дополнительное образование. В базовой концепции это школа полного дня.



— Какие задачи решают создаваемые вами учебные заведения?

— Как правило, это помощь бизнесу в приобретении высококлассных специалистов. Создаются программы предпрофессиональной подготовки, которые продиктованы потребностями работающего в регионе или в муниципалитете бизнеса. Ребятам это помогает определиться с профессией, и если они выбирают то самое – профильное – направление, то сразу начинают получать необходимый набор знаний и навыков.



— Но, чтобы стать профессионалом, выпускник должен получить высшее или среднее образование. А если в регионе или муниципалитете не готовят таких специалистов? Где гарантия, что, отучившись в другом месте, он вернется и все-таки будет работать в своем городе?

— Удержать выпускника – задача властей, которые создают такой проект. Они должны мотивировать молодежь возвращаться, например, гарантируя появление высокооплачиваемых рабочих мест по профильным специальностям. Конечно, здесь должен подключаться и сам инвестор, которому нужны молодые, хорошо обученные кадры.



— Выполняют ли региональные власти свою часть работы?

— Региональные власти очень активно участвуют в создании привлекательных условий для будущих специалистов.



— Какие проекты вы реализуете прямо сейчас?

— Всех подробностей по самым свежим кейсам я привести не могу, так как часть из них представляет собой коммерческую тайну. Скажу лишь, что речь идет о двух частных концессионных инициативах. Один объект предполагается создать на Урале, второй – в Центральной России. Первый проект, скорее всего, представим в течение ближайших двух недель. Это большой образовательный комплекс: почти пять тысяч мест, несколько корпусов. В Калининградской области мы сейчас реализуем проект по созданию детского лагеря, еще один лагерь уже появился в Нижегородской области.



— Как сделать ребенка полноценным участником этого процесса, а не просто объектом действия образовательной программы? Вряд ли только перспективами. Для ребенка главное – чтобы интересно было.

— Вы верно подметили. Ключевое в образовании – это мотивация ребенка. Появится она у ребенка или нет, во многом зависит от мотивации преподавателя. Если мы хотим получить мотивирующую образовательную среду в школе, в детском лагере, нужно начинать с мотивации преподавателя. «Мотивированный преподаватель» равно «мотивированный ученик». Поэтому подготовке и переподготовке учителей мы уделяем самое пристальное внимание.