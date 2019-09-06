СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 06.09.2019

Накрутка голосов в социальных сетях

Сейчас социальные сети стали не просто платформой для общения или развлечений, но и еще одним способом заработка. Многие популярные блогеры обращаются к специалистам за помощью, чтобы накрутить голоса в разных конкурсах. Таким образом, они повышают популярность своего розыгрыша и набивают еще больше аудиторию. Заказать накрутка конкурсов онлайн можно на этом сайте.

Vgolosiny — это команда специалистов, которая занимается накруткой голосов уже более 5-ти лет. Заказчики попросили сохранить конфиденциальность, но можете быть уверенными, что за накруткой обращались многие известные политики, звезды, фотографы и блогеры. С помощью использования современных технологий, специалисты смогли добиться полной автоматизации, копирующую человеческое поведение.

Обращаясь в эту компанию, клиент получит массу преимуществ:

  • Полная конфиденциальность данных.
  • Время выполнения заказа полностью зависит от желания клиентов: все работы могут занять от 15 минут и до целых суток.
  • В качестве подтверждения качества предоставляемых услуг, компания предлагает тест на однокликовые задачи.
  • Алгоритмы социальных сетей не могут отличить накрутку, потому что создается техническая эмуляция.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
С ветерком: автолюбители оценили качество новой трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий
К службе и обучению готовы: в Кемерове состоялось торжественное открытие Президентского кадетского училища

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок

06-09-2019

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок
Борьба за кубок России: стартует новый сезон по мини-футболу

05-09-2019

Борьба за кубок России: стартует новый сезон по мини-футболу
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

05-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Лучшие в профессии: в Кемерове на чемпионате «Абилимпикс» выявляют мастеров своего дела

05-09-2019

Лучшие в профессии: в Кемерове на чемпионате «Абилимпикс» выявляют мастеров своего дела
Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат "Абилимпикс - 2019"

05-09-2019

Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс — 2019»
Изучаем регион: учебник «Социально-экономическая география Кемеровской области» поступил в кузбасские школы

05-09-2019

Изучаем регион: учебник «Социально-экономическая география Кемеровской области» поступил в кузбасские школы