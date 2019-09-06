Хозяйственные пылесосы от компании Karcher

Хозяйственная техника отличается от бытовой, потому что значительно выигрывает по мощности и своему функционалу. К таким устройствам относят хозяйственные пылесосы, стеклоочистители, мойки высокого давления и др. Найти хозяйственную технику высокого качества от бренда Karcher можно на сайте https://k-shop.ru/.

Как правильно выбрать хозяйственный пылесос

Хозяйственный пылесос — это аналог бытового пылесоса, только по мощности значительно сильнее. Такое устройство подходит для уборки массивного мусора. Особенно оборудование понравится молодым родителям и владельцам домашних животных.

Новичку будет тяжело выбрать качественную модель пылесоса под свои запросы. Прежде чем идти в магазин за покупкой, стоит рассмотреть правила, которые помогут при выборе качественного хозяйственного пылесоса:

Сфера применения. В зависимости от сферы использования, выбирают модели с разными мощностями. Кроме того, нужно помнить, что хозяйственные пылесосы не одинаковы по своим возможностям. К примеру, хозяйственные пылесосы используют для собирания небольших металлических и деревянных опилок, а промышленные предназначены для уборки больших придомовых и производственных территорий. Также нужно помнить, что некоторые хозяйственные пылесосы могут использоваться для сбора только сухого или мокрого мусора. Комплектация. Эту характеристику тоже стоит подбирать в зависимости от использования пылесоса. В наборе могут идти несколько насадок для уборки сухого или влажного мусора, чистки для салона автомобиля, насадки-кисти и мешки для мусора. Комплект должен обязательно состоять хотя бы из одной насадки для пола. Компактность конструкции. Так как хозяйственные пылесосы больше предназначены для уборки больших территорий, то они достаточно массивны. По этой причине, если брать такое устройство домой, то лучше выбирать модели со специальными подставками или смоткой шнура.

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