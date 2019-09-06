Из какого материала лучше покупать памятник

Когда поднимается вопрос о том, из какого материала лучше покупать надгробный памятник, как правило, выбирается мрамор или гранит. Каталог памятников из этих материалов пестрит разнообразием дизайнов. Поэтому подобрать по внешним данным такое изделие, несложно. Но практически всегда возникает вопрос, а из какого все же лучше покупать материала памятник?

Конечно, всем хочется установить такой памятник, чтоб долго сопротивлялся негативным природным воздействиям и радовал хорошими внешними данными. И мрамор с гранитом, как раз, являются теми материалами, что могут вполне выполнить эти пожелания. Но, несмотря на это, все равно, большинство людей мучается при выборе материала вопросом, о том, какому из них все же следует отдать предпочтение?

Плюсы и минусы

Если обратить внимание на минусы мрамора, то они в первую очередь проявляются в мягкости материала. Но из-за присутствующей этой особенности, из этого камня специалистам удается выполнять памятники со сложными узорами. Хотя из-за этой же мягкости, материал имеет более хрупкую структуру и быстрей подвергается негативным внешним воздействиям. Но, несмотря на этот недостаток, если за памятником осуществлять хороший уход, он сможет простоять до 150 лет.

Гранитные памятники имеют выше прочность, по этой причине, они и сложны в обработке. Поэтому обычно в продаже можно обнаружить эти изделия без сложных узоров. Чаще используются для изготовления скульптур. Изготовленные из этого материала памятники, тяжело подвергаются появлению грибка и плесени. Все что нужно для улучшения эксплуатационных качеств такого памятника, так это подвергать его периодически защитной пропитке и финальной полировке воском. В итоге, такой памятник, простоит, не теряя своих внешних данных множество десятилетий.