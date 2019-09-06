СТС-Кузбасс
ПРЕДЛОЖИТЬ НОВОСТЬ Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
Slider
Новости партнеров 06.09.2019

Защита интеллектуальной собственности

Независимо от того, какой вид бизнеса, будет выбран предпринимателем, в его основе будет присутствовать актив, способствующий собственно заработку денег. И этот вид актива, является не чем иным, как интеллектуальной собственностью. С каждым разом, производимый компанией товар или предоставляемая услуга, подвергается усложнению, что способствует увеличению активов бизнеса. И если предпринимателем первоначально была основа бизнеса выбрана правильно, и она начала приносить постоянно подвергающийся увеличению доход, то предпринимателю, приходится думать о защите такого бизнеса.

Ведь если об этом своевременно не подумать, то конкуренты могут воспользоваться аналогичным активом, и скопировать бизнес, тем самым увеличив риск банкротства, уже существующего такого бизнеса. Практически в каждой цивилизованной стране, о защите интеллектуальной собственности, государство проявляет особую заботу, проявляющуюся в устранении вероятности его тиражирования без наличия соответствующего разрешения от правообладателя. Но государство оказывается на стороне предпринимателя лишь в том случае, если он заблаговременно позаботился о правовой основе своего бизнеса. Но защитить свой бизнес без знаний в юридической сфере, невозможно.

Именно по этой причине, при фиксировании увеличения дохода, от нового вида бизнеса, практически каждый предприниматель, задумывается о том, кто может помочь в защите интеллектуальной собственности. И найти такую помощь можно получить на сайте vko-intellekt.ru/ компании «ВКО-Интеллект».

Профессиональная помощь в короткие сроки

Мало знать, как защитить интеллектуальную собственность. Нужно еще уметь быстро осуществлять эту задачу. И в компании «ВКО-Интеллект» специалисты умеют это делать. Конечно, в каждом виде бизнеса имеются свои особенности. Но воспользовавшись бесплатной консультацией в этой компании, можно лично убедиться, что, несмотря на присутствующие разные нюансы и сложности, тут смогут в короткие сроки, осуществить защиту любого бизнеса.

Оставить комментарий

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
Покоряя Восток: кузбасская делегация представила регион на Восточном экономическом форуме
День знаний в Кузбассе: более 300 тысяч школьников сели за парты в новом учебном году
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
С ветерком: автолюбители оценили качество новой трассы Кемерово — Ленинск-Кузнецкий
К службе и обучению готовы: в Кемерове состоялось торжественное открытие Президентского кадетского училища

ДРУГИЕ НОВОСТИ

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок

06-09-2019

В Кузбассе в летний период установлено 100 детских площадок
Борьба за кубок России: стартует новый сезон по мини-футболу

05-09-2019

Борьба за кубок России: стартует новый сезон по мини-футболу
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

05-09-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»
Лучшие в профессии: в Кемерове на чемпионате «Абилимпикс» выявляют мастеров своего дела

05-09-2019

Лучшие в профессии: в Кемерове на чемпионате «Абилимпикс» выявляют мастеров своего дела
Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат "Абилимпикс - 2019"

05-09-2019

Мастера своего дела: в Кузбассе стартовал четвертый региональный чемпионат «Абилимпикс — 2019»
Изучаем регион: учебник «Социально-экономическая география Кемеровской области» поступил в кузбасские школы

05-09-2019

Изучаем регион: учебник «Социально-экономическая география Кемеровской области» поступил в кузбасские школы