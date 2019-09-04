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Новости партнеров 04.09.2019

Организация отдыха в Таиланде

Туры в Тайланд из Москвы на Новый год 2019-2020 пользуются особенной популярностью. При этом стоимость туров начинается от 64 400 рублей. Таким образом, отметить новый год в Тайланде остается практически у всех людей со средним достатком. Самое важное – это заранее позаботиться о выборе тура, который будет отличаться максимально подходящей программой. К тому же раннее бронирование позволяет сэкономить 15-55 процентов, в зависимости от выбранной программы. Это обусловлено низкой стоимостью авиабилетов и специальными ценами на отели при бронировании.

На новогодний тур цены могут быть оптимальными для большинства людей. При этом гарантируется возможность побывать в Таиланде, стране, которая оказывается уникальной для начинающих и опытных туристов. Нужно отметить, что в поиске туров представлены предложения туристических операторов с вылетом из различных городов России, а не только из Москвы. При этом нужно учитывать рейтинг туристического оператора и отзывы, ведь от этого зависит, на каком уровне будет проводиться предстоящее путешествие и удастся ли получить яркие впечатления во время долгожданного отдыха.

В стоимость тура на одного человека включены авиационные билеты, трансфер, оформление страхового полиса, проживание в отеле, питание (завтраки). Предполагается возможность отдохнуть в городах Таиланда или на его лучших островах (например, Пхи Пхи, Самуи, Ко Чанг, Ко Панган).

С помощью сайта https://meridian-travel.ru/ можно выбирать достойные туры в Таиланд.

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