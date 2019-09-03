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Новости партнеров 03.09.2019

Возможности выбора диванов для кафе

Каждое кафе старается создать особенный комфорт для своих гостей. Компания Premier Group успешно предлагает разнообразные диваны для кафе, которые отличаются высоким качеством выполнения и красивым дизайнерским исполнением, гарантированным комфортом для гостей. Предлагаемая мягкая мебель позволяет подчеркнуть статус заведения, которое становится все более востребованным.

Предлагаемые диваны созданы лучшими европейскими и американскими мебельными фабриками, а также российским производителем Premier Group. При этом доступна возможность заказать мебель в индивидуальном порядке, выбрав подходящие размеры, тип обивочного материала и другие практичные детали.

Предлагаются модульные диваны и разнообразные кресла, пуфы. Как можно отметить, каталог является обширным и тщательно продуманным. Мягкая мебель для кафе оказывается гарантированно качественной, причем она сможет прослужить длительное время. В каждом случае гарантируется создание особенной атмосферы заведения.

Каждый владелец ресторана понимает, насколько важно создать особенную атмосферу для активного привлечения представителей целевой аудитории. Только, если люди смогут ощутить комфорт и возможность расслабиться, они станут постоянными посетителями заведения. При этом посетители будут длительное время пребывать в кафе, а следовательно – сумма чека окажется достаточно большой. Именно по этой причине нужно постараться создать особенную меблировку.

Диваны всегда отличаются красивым дизайнерским исполнением и высоким уровнем качества. Предполагается возможность выбора модульных и одиночных моделей, двухместных диванов. К тому же спинка и другие детали могут быть практически любыми. В качестве обивки чаще всего используются натуральная кожа и высококачественный текстиль.

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