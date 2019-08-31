Из чего строят гриль домики

Вместительный, теплый, уютный гриль домик — любимое место отдыха всей семьи на природе. Здесь можно устроить вечернее чаепитие, приготовить праздничный ужин и приятно провести время с друзьями. Для любителей шашлыков и блюд, приготовленных на гриле – это прекрасный способ создавать кулинарные шедевры и пробовать их в любое время года.
Эстетическая привлекательность домика для шашлыка позволяет гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Внешний вид напоминает чумы северных народов, в Финляндии такие строения называют лапландскими. Несмотря на то, что внешний облик остается традиционным для северных народов, но для строительства применяют современные технологии и материалы.
Что используют при строительстве гриль домика
Обустраивая строение закрытого типа с установкой для шашлычных мероприятий, необходимо рассмотреть характеристики и особенности материалов, которые используют при строительстве. Для сурового российского климата лучше всего подходят следующие виды:
- Дерево – экологически чистый материал, который хорошо сохраняет и отдает тепло. Но стоит учитывать, что данный природный материал без должной обработки и ухода быстро портится и теряет свои свойства. Поэтому для возведения деревянного домика лучше обратиться к специалистам. В строительной компании «Kota House» предлагают готовые варианты деревянных конструкций, которые изготовлены из корабельной сосны. Древесина отличается высокими показателями прочности, а для защиты от гниения ее обрабатывают специальными растворами. Такое строение прослужит вам многие годы. При этом дерево отлично вписывается в природный ландшафт и не требует дополнительной отделки.
- Камень или кирпич. Используют для выстраивания фундамента. Это позволяет увеличить срок эксплуатации домика, а также его надежность при установке. Отделочный камень хорошо подходит для выкладывания столешницы вокруг очага, так как этот материал устойчив к огню.
- Для кровли используют мягкую финскую черепицу. Такой материал идеально подходит для лапландских сооружений. По техническим характеристикам она превосходит шифер или профлист.
- Для обустройства очага используют гриль установку, изготовленную из нержавеющей стали или чугуна. Металл лучше всех сохраняет тепло и способен выдерживать большие температуры в жаровне. В компании «Kota House» предлагают несколько вариантов гриль систем, которые специально подобраны под определенный вид домика. При этом вы можете добавить свои конструктивные технические дополнения в проект и установить собственный вариант барбекю или жаровни.
Закрытый домик с гриль установкой обеспечит приятный досуг на природе в любой сезон. Если вы хотите иметь комфортное место для проведения досуга на природе, обращайтесь к профессионалам, которые смогут гарантировать надежность и долговечность постройки.