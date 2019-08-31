Из чего строят гриль домики

Вместительный, теплый, уютный гриль домик — любимое место отдыха всей семьи на природе. Здесь можно устроить вечернее чаепитие, приготовить праздничный ужин и приятно провести время с друзьями. Для любителей шашлыков и блюд, приготовленных на гриле – это прекрасный способ создавать кулинарные шедевры и пробовать их в любое время года.

Эстетическая привлекательность домика для шашлыка позволяет гармонично вписываться в окружающий ландшафт. Внешний вид напоминает чумы северных народов, в Финляндии такие строения называют лапландскими. Несмотря на то, что внешний облик остается традиционным для северных народов, но для строительства применяют современные технологии и материалы.

Что используют при строительстве гриль домика

Обустраивая строение закрытого типа с установкой для шашлычных мероприятий, необходимо рассмотреть характеристики и особенности материалов, которые используют при строительстве. Для сурового российского климата лучше всего подходят следующие виды:

Дерево – экологически чистый материал, который хорошо сохраняет и отдает тепло. Но стоит учитывать, что данный природный материал без должной обработки и ухода быстро портится и теряет свои свойства. Поэтому для возведения деревянного домика лучше обратиться к специалистам. В строительной компании «Kota House» предлагают готовые варианты деревянных конструкций, которые изготовлены из корабельной сосны. Древесина отличается высокими показателями прочности, а для защиты от гниения ее обрабатывают специальными растворами. Такое строение прослужит вам многие годы. При этом дерево отлично вписывается в природный ландшафт и не требует дополнительной отделки.

Камень или кирпич. Используют для выстраивания фундамента. Это позволяет увеличить срок эксплуатации домика, а также его надежность при установке. Отделочный камень хорошо подходит для выкладывания столешницы вокруг очага, так как этот материал устойчив к огню.

Для кровли используют мягкую финскую черепицу. Такой материал идеально подходит для лапландских сооружений. По техническим характеристикам она превосходит шифер или профлист.

Для обустройства очага используют гриль установку, изготовленную из нержавеющей стали или чугуна. Металл лучше всех сохраняет тепло и способен выдерживать большие температуры в жаровне. В компании «Kota House» предлагают несколько вариантов гриль систем, которые специально подобраны под определенный вид домика. При этом вы можете добавить свои конструктивные технические дополнения в проект и установить собственный вариант барбекю или жаровни.

Закрытый домик с гриль установкой обеспечит приятный досуг на природе в любой сезон. Если вы хотите иметь комфортное место для проведения досуга на природе, обращайтесь к профессионалам, которые смогут гарантировать надежность и долговечность постройки.