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Новости партнеров 31.08.2019

Качество – в приоритете. Все о доставке еды

Готовка – дело хлопотное и достаточно сложное. Особенно, если речь идет о блюдах европейской кухни. Поэтому у современных людей не всегда хватает времени для того, чтобы побаловать себя вкусным ужином, приготовленным собственными руками. Но без паники: всегда придет на помощь доставка еды. Ароматные, свежие блюда уже готовы оказаться на вашем столе. Осталось только выбрать лучший ресторан, а это несомненно должен быть ресторан «Позитив».

Итак, как не ошибиться, заказывая доставку? Если вы – новичок в этом деле, то придется проанализировать массу нюансов. Для начала, определитесь с кухней, которую хотели бы попробовать: европейскую, азиатскую, украинскую, итальянскую или может быть, обычный фаст-фуд. После этого, найдите в вашей зоне доставке заведения, которые доставляют подходящую еду. Их-то нам и предстоит оценить.

Основные требования к ресторану

Первое, что нас интересует – это отзывы клиентов. Оценка ресторана в поисковике и то, что о нем говорят клиенты, позволят отсортировать огромное количество заведений. Если с отзывами все нормально, переходим к следующему этапу: анализируем меню и цены. Слишком дешевая стоимость блюд – это не всегда «плюс». В некоторых случаях, она свидетельствует о низком качестве приготовления. Поэтому ориентируйтесь на среднюю ценовую категорию.

Меню ресторана должно быть максимально обширным, и в точности удовлетворяющим ваши вкусы. Большим плюсом будет наличие прописанных ингредиентов, которые входят в блюдо. Это особенно актуально для людей, страдающих аллергией.

Что еще важно оценить:

  • Скорость доставки. Тут все просто – чем быстрее вам привезут еду, тем лучше. В среднем, время доставки в Киеве составляет от 60 до 90 минут.
  • Сумму минимального заказа. Тут, как правило, цифра варьируется от 250 до 300 грн. Если ваши блюда стоят меньше, то менеджер наверняка попросит доплатить за доставку.
  • Наличие скидок, специальных предложений. Да, в ресторанах, которые специализируются на доставке, тоже бывают акции «1+1=3» или «Счастливые часы» на отдельные порции меню. Это – отличная возможность сэкономить, не волнуясь за качество блюд.

Вкусное меню и отличные цены ждут вас на сайте киевского ресторанчика «Poseative». У них вы можете заказать доставку завтраков, обедов или пиццы прямиком к вам домой. Долго ждать не придется: курьеры тут – максимально оперативные.

Желаем приятного аппетита!

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