Качество – в приоритете. Все о доставке еды

Готовка – дело хлопотное и достаточно сложное. Особенно, если речь идет о блюдах европейской кухни. Поэтому у современных людей не всегда хватает времени для того, чтобы побаловать себя вкусным ужином, приготовленным собственными руками. Но без паники: всегда придет на помощь доставка еды. Ароматные, свежие блюда уже готовы оказаться на вашем столе. Осталось только выбрать лучший ресторан, а это несомненно должен быть ресторан «Позитив».

Итак, как не ошибиться, заказывая доставку? Если вы – новичок в этом деле, то придется проанализировать массу нюансов. Для начала, определитесь с кухней, которую хотели бы попробовать: европейскую, азиатскую, украинскую, итальянскую или может быть, обычный фаст-фуд. После этого, найдите в вашей зоне доставке заведения, которые доставляют подходящую еду. Их-то нам и предстоит оценить.

Основные требования к ресторану

Первое, что нас интересует – это отзывы клиентов. Оценка ресторана в поисковике и то, что о нем говорят клиенты, позволят отсортировать огромное количество заведений. Если с отзывами все нормально, переходим к следующему этапу: анализируем меню и цены. Слишком дешевая стоимость блюд – это не всегда «плюс». В некоторых случаях, она свидетельствует о низком качестве приготовления. Поэтому ориентируйтесь на среднюю ценовую категорию.

Меню ресторана должно быть максимально обширным, и в точности удовлетворяющим ваши вкусы. Большим плюсом будет наличие прописанных ингредиентов, которые входят в блюдо. Это особенно актуально для людей, страдающих аллергией.

Что еще важно оценить:

Скорость доставки. Тут все просто – чем быстрее вам привезут еду, тем лучше. В среднем, время доставки в Киеве составляет от 60 до 90 минут.

Сумму минимального заказа. Тут, как правило, цифра варьируется от 250 до 300 грн. Если ваши блюда стоят меньше, то менеджер наверняка попросит доплатить за доставку.

Наличие скидок, специальных предложений. Да, в ресторанах, которые специализируются на доставке, тоже бывают акции «1+1=3» или «Счастливые часы» на отдельные порции меню. Это – отличная возможность сэкономить, не волнуясь за качество блюд.

Вкусное меню и отличные цены ждут вас на сайте киевского ресторанчика «Poseative». У них вы можете заказать доставку завтраков, обедов или пиццы прямиком к вам домой. Долго ждать не придется: курьеры тут – максимально оперативные.

Желаем приятного аппетита!