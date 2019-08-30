4 способа увеличить число гостей в 2 раза для ресторана и кафе

4 крутых способа увеличить число гостей заведения в 2 раза

Большинство начинающих рестораторов больше заботятся о привлечении новых клиентов, но забывают о своих постоянных посетителях. Но именно от них во многом зависит прибыль предприятия, так как довольные клиенты всегда приводят за собой своих друзей и знакомых.

Чем привлечь посетителей в свое кафе или ресторан?

Постоянное улучшение сервиса и профессионализма сотрудников

Причем это не зависит от их количества. Чтобы улучшить отношение постоянных клиентов к конкретному заведению, можно оформить для них выгодную карту лояльности. Также стоит подумать об одежде официантов, барменов и другого обслуживающего персонала. В компании Исполком можно заказать пошив брендированной формы персонала из каталога фартуков i-spol.com/tailor/fartuki/ для любого предприятия питания с нанесением логотипа фирмы.

Такая одежда сразу выделяется среди посетителей и привлекает их внимание. Это означает, что сотрудник предприятия питания всегда будет на виду, поэтому все клиенты смогут без проблем заказать блюда из предложенного ассортимента и обратиться к персоналу в случае необходимости.

Создание уникального меню

Пусть оно постоянно удивляет гостей своим высоким качеством, разнообразием и обновляемостью! При этом стоит обратить внимание на творческую подачу позиций в меню, где все блюда имеют яркие и привлекательные названия. Так как главная цель кафе, ресторана заключается в том, чтобы вкусно накормить клиентов, то именно профессиональному приготовлению блюд нужно уделять особенное внимание.

Особая атмосфера заведения с учетом целевой аудитории

В этом случае нужно продумать каждую деталь, которая поможет сделать заведение неповторимым. Речь идет о необычном освещении и расположении столов, использовании мебели ярких расцветок, расставленных по всему залу сувенирах и других важных эстетических мелочах. Заметная вывеска с интересным дизайнерским решением однозначно сработает в плане привлечения новых посетителей.

Важно проработать все это, учитывая, какие гости приходят в ваше кафе/ресторан и чего они ждут от этого места!

Раскрутка заведения в соцсетях

В современных реалиях этот пункт чуть ли не решающий в плане привлечения новых посетителей. Сегодня можно увидеть фотографии различных заведений в профилях людей в соцсетях. В них будут также проставлены метки геолокации, хештеги в Инстаграме с названием заведения, что само по себе является лучшей его рекламой.

Для продвижения своего бизнеса в соцсетях можно разными путями стимулировать посетителей к публикации таких постов, например, за отзыв о заведении можно предоставлять возможность участия в розыгрыше призов, дарить победителям бесплатные ланчи, подарочные сертификаты и т.д.