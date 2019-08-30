Ночная Торговля на Форекс: Особенности и Нюансы

Многие уверены, что ночью торговля замирает, но это далеко не так. Главное преимущество ночного варианта – это возможность предсказать исход сделки. Все операции проводятся в спокойном режиме, поэтому новичкам стоит попробовать отточить свои навыки именно в ночное время. Основная цена движется в пределах одного коридора.

Уровни поддержки и сопротивления поддерживают боковой выход цены. И объясняется это тем, что многие валютные биржи в это время не функционируют. В зависимости от выбранного инструмента цена будет колебаться от 20 до 40 Форекс пунктов.

Торговля ведется с 21:00 и до 8.00 утра, сделка не переносится, в работе применяется любая торговая тактика.

Характерные особенности

Затишье на рынке наступает к 12-ти ночи, когда закрывается американская биржа, уходят самые крупные игроки. Остаются частные лица, но их количество не такое внушительное, чтобы оказывать существенное влияние на колебания цен.

«Жара» начинается к часу ночи, когда появляются японские трейдеры. Для Азиатской торговой сессии характерна волатильность трех пар, среди которых японская Йена. К трем часам ночи начинают появляться первые местные новости и статистика, тогда на рынок и выходят самые крупные игроки. Именно в этот промежуток времени рекомендуется избегать открытия позиций, ведь сложно предсказать ситуацию и направление движения.

Опытные трейдеры себе в помощь выбирают скальпинговую стратегию. Даже при малейших колебаниях с ней проще заработать, проводить анализ, минимизирована волатильность, что снижает риски. Скальпинг же представляет собой заключение большого количества сделок за короткий промежуток времени. Спрогнозировать поведение рынка в дальнейшем будет проще. Выходить в каждую сделку можно с увеличенным лотом, но учитывать правила мани-менеджмента, что рекомендует не использовать в одной сделке больше 5% от депозита. Для расчета рабочего лота начинающим трейдерам доступен онлайн-калькулятор.

К преимуществам «ночной» торговли можно отнести:

Свободное время. Торговцам, которые пытаются совместить основную работу с торговлей на бирже. Планируйте и распоряжайтесь своим графиком в ночное время.

Никто не мешает трейдеру работать в ночное время, например, телефонные звонки сведены к минимуму, что повышает эффективность от каждой вдумчивой сделки. Нервозность не такая как в дневное время, а значит необдуманных эмоциональных ошибок меньше.

Евро Доллар; EUR/GBP, USD/CHF – популярные валютные пары, которые позволят минимизировать влияние внешних факторов.

В такое время ПО не прогружено и лучше всего функционирует, никаких сбоев и внезапных отключений. Связь с терминалом брокера установлена надёжно.

Но даже такие безупречные показатели имеют свои минусы – не каждый торговец может переключиться на ночной график. Кому-то больше подходит дневное время. Не все брокеры поддерживают участников рынка в это время.

Какие нюансы следует учитывать при торговле в ночное время?

Перед началом торговли на Форекс в ночное время стоит усвоить устоявшиеся правила, которые помогут и уберегут от издержек.

Учитывайте время закрытия Европейской, Американской торговой сессии и открытие Азиатской.

Выберите для работы валютные пары. Поскольку волатильность рынка небольшая, сделки открываются с шагом 5-10 пунктов, то стоит отдать предпочтение инструменту с низким спредом. GBP/CHF, EUR/CHF, EUR/GBP – валютные пары, которые можно отнести к этому списку. По этим парам ночью не будет никаких новостей, а значит и торговля по ним с низким риском. Пары с участием Йены, например, AUD/JPY, USD/JPY, EUR/JPY и GBP/JPY более рискованные, но приносят большую прибыль. Каждый трейдер сам выбирает, готов ли он к рискам и возможным потерям или будет «наращивать капитал» постепенно. Для новичков представлено большое разнообразие программ и индикаторов, которые позволяют оценить работу рынка в это время.

Учитывайте политику брокеров относительно спредов. Некоторые увеличивают их, что связано с низкой активностью торгов в это время. Увеличение суммы спреда является своеобразной страховой для брокера. При ведении «ночной» торговли стоит правильно выбирать брокерские конторы, ведь это составляющая часть успеха.

Выбирайте любую стратегию, на таком уровне можно протестировать и подобрать себе лучший вариант. Популярностью пользуются стратегия скальпинга и торговля на каналах, линиях поддержки. «Sedona» — стратегия, которая подходит для ведения сделок в «неактивные» часы для GBPJPY. Применяется она при открытии Азиатской сессии.

Следите за временем сделки. Если позиция открыта до 24 часов, а закрыта на следующий день, то придется оплатить не только спрэд, но и своп.

«Ночная торговля» не хуже дневной может принести хороший доход. Главное только грамотно подойти к вопросу выбора стратегии, брокера и пары для ведения сделки. Если трейдер прекрасно себя чувствует и ему подходит такой график, то почему бы не попробовать свои силы в таких сделках, тихо и размеренно получать свою прибыль.