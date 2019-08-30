Игрушка становится незаменимым спутником ребенка с самого рождения. Именно при помощи игрушек ребенок начинает познавать этот мир. Игрушки помогают ребенку развивать фантазию. Особую роль, в развитии ребенка играют мягкие игрушки. Приобрести мягкие игрушки в широком ассортименте можно по ссылке. Высокое качество, отличные цены.

Самые первые игрушки

Самыми первыми игрушками для ребенка являются погремушки, резиновые кольца, самые разные подвески. Эти игрушки прежде всего рассчитаны на развитие зрения, слуха, а также моторики. Такие игрушки обязательно должны присутствовать у вашего малыша. Причем эти игрушки должны быть разных цветов, разных форм, а также разными на ощупь.

Следует учитывать, что в первые месяцы жизни лучше всего выбирать игрушки, которые издают легкие мелодичные звуки. Ведь у ребенка в это время развивается слух. Для младенцев игрушки должны быть безопасными и сделанными из экологически чистых материалов.

Игрушки для детей постарше

Деткам постарше, от полугода до года будут интересны новые и захватывающие игры. Если ваш малыш уже сидит, то наверняка вы заметили, что ему безумно нравится бросать игрушки и разные предметы на пол, смотреть как они падают и какие звуки при этом издают. Мячики, попрыгунчики, пазлы, посудка. И много других игрушек.

Игрушки для деток от года до двух.

Это настоящие исследователи, которые познают весь мир. В этом возрасте им нужны игрушки, которые вдохновят его на игру. В этом возрасте они любят подражать взрослым. Отлично подойдут ролевые наборы, а также конструктор.

Мягкие игрушки и куклы также отлично подойдут для ролевых игр вашего малыша в этом возрасте. Ведь с их помощью можно обыгрывать различные ситуации из мультфильмов, из жизни. Также развивается мышление, память, воображение.

От выбора игрушек, будет зависеть восприятие мира вашего малыша. Выбирайте качественные игрушки для вашего малыша.