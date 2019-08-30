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Установка наружной вывески

Для того, чтобы привлечь внимание потенциальных клиентов, существует достаточно много способов. Среди всех этих способов огромным спросом и популярностью пользуется изготовление рекламной вывески. Это достаточно простой и недорогой способ сообщить о себе, привлечь внимание посетителя. Но перед тем, как заказывать изготовление вывески, необходимо согласовать и получить разрешение на ее размещение. Больше информации на эту тему вы можете получить на сайте soglasov.ru

Рекламные конструкции могут размещаться на зданиях или земельном участке только на основании договора. А в случае, если собственность находиться в государственной или же муниципальной собственности, то чтобы получить право разместить вывеску или билборд необходимо будет участвовать в конкурсе или аукционе.

Что будет если не согласовать размещение вывески

Правила по установке вывесок в разных городах России могут существенно отличаться. Но если вы установите вывеску без согласования, то вас может ожидать судебное разбирательство и штраф, в размере до 1000000 рублей для юридических лиц. Поэтому лучше всего перестраховаться и подготовить все необходимые документы для согласования.

Что входит в комплект документов для согласования

Вы должны предоставить следующие виды документов: свидетельство о регистрации предпринимательской деятельности, макет вывески, договор аренды, или право собственности, где будет размещаться вывеска, заявление для администрации города.

Если что не устроит администрацию, вам могут отказать. Поэтому лучше всего обратиться к настоящим профессионалам по этому вопросу. Например в центре Согласования. Помимо того, что вам помогут получить необходимое разрешение, здесь soglasov.ru вы также сможете заказать изготовление будущей вывески или светового короба.

Специалисты компании возьмут все вопросы по согласованию на себя. Вам останется только радоваться конечному результату и ожидать новых клиентов, которые в ближайшем будущем принесут вам долгожданную прибыль.

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