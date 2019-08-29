СТС-Кузбасс
СТС Кузбасс Кузбасс 24 - online
Редакция:
+7(3842)54-38-20
Размещение рекламы:
+7(3842)54-55-11
+7(3843)70-56-05
День шахтёра 2019. Прямая трансляция 23 августа в 10:00
Slider
Новости партнеров 29.08.2019

Особенности курсов английского языка для детей

Курсы английского языка для детей – эффективный способ обучения.

Особенностью современных курсов английского языка для детей является их ориентированность на интересы детей и их особенности. Как правило, в занятиях используются современные обучающие тенденции, такие как интерактивность и коммуникативная составляющая. В большинстве случаев, используются для обучения электронные цифровые гаджеты, что повышает эффективность занятий.

Записать ребенка на английские курсы можно здесь https://spb.poliglotiki.ru/anglijskij-yazyk.html. Группы формируются по возрастным категориям, как правило, они не многочисленные, поэтому преподаватель  уделяет достаточное время каждому ребенку.

Практически все специалисты сходятся во мнении, что в детском возрасте с помощью игрового процесса иностранный язык постигается значительно быстрее. Помимо получения знаний по грамматике, которой уделяется большое внимание,  дети разучивают стишки и речевки, а также  решают головоломки. Это позволяет окунуться в мир английского языка и легко запомнить новую информацию с помощью зрительного и слухового восприятия.

 На языковых курсах ребенок учится работать в команде. Это значительно упрощает общение на иностранном языке и позволяет достигать лучших результатов. Общаясь со сверстниками в группе, ребенок развивается. У него появляется  уверенная речь. Английский язык со временем будет восприниматься интуитивно. Дети на языковых курсах очень быстро адаптируются и, в дальнейшем, любое усложненное изучение не будет вызывать у них стресса и перегрузки. Благодаря продуманным игровым материалам, ребенок на английских курсах развивается всесторонне и становится более уверенным в общении. У него улучшаются творческие и социальные навыки, он учится ставить задачи перед собой и достигать их.

Оставить комментарий

﻿

В ЦЕНТРЕ ВНИМАНИЯ
«Окольцевали»: новая транспортная развязка появилась в областной столице
В центре событий: Первый Губернский проведёт прямую трансляцию с мест празднования Дня шахтёра
Отметили с размахом: в Гурьевском районе отпраздновали всекузбасский День шахтёра
В стиле 50-х: к празднованию Дня шахтёра преобразились Гурьевск и Салаир
Центр притяжения художников: в Новокузнецке открылась выставка современного искусства «Форма»

ДРУГИЕ НОВОСТИ

55 «беспокойных» лет: молодёжное движение Кузбасса РБС отмечает свой юбилей

29-08-2019

55 «беспокойных» лет: молодёжное движение Кузбасса РБС отмечает свой юбилей
«Кузбасс. Без антракта». В День знаний в регионе стартует новый культурно-социальный проект

29-08-2019

«Кузбасс. Без антракта». В День знаний в регионе стартует новый культурно-социальный проект
Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»

28-08-2019

Кузбасс неизведанный: в сентябре на «СТС Кузбасс» стартует проект «Экспедиция»
Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого

28-08-2019

Мотогонщик с пеленок: в Прокопьевске чествовали знаменитого спортсмена из Ленинска-Кузнецкого
Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого

28-08-2019

Караоке-зал под открытым небом: в Кемерове на площади Советов выступил хор Турецкого
Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»

28-08-2019

Самые интересные новости региона в традиционной рубрике «Это обсуждают»