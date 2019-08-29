Противопожарный клапан: почему так важно это устройство

Пожарная безопасность — это важная часть любого здания. После серьезных пожаров, к примеру, как в “Зимней Вишне”, многие начали переживать о качестве пожарной безопасности. Вся система состоит из множества устройств, которые при правильной эксплуатации помогают предотвратить пожароопасные ситуации. Одно из обязательных устройств этой системы — противопожарный клапан.

Зачем нужен противопожарный клапан

Противопожарный клапан используется в большинстве зданий, чтобы блокировать распространение пожара и продуктов его горения по вентиляционным шахтам. Обычно они находятся в открытом состоянии, но при возникновении пожара их закрывают.

Конструкция представляет собой металлическую коробку, которую устанавливают в вентиляционных шахтах, стенах и других местах. В системе пожарной безопасности клапан является обязательным элементом, который регулирует поток продуктов горения. Кроме того, он считается также отдельным элементом дымоудаления.

На конструкции клапана обязательно указывают стойкость к противопожарному воздействию. Его обозначают буквами EI. Под ним подразумевают промежуток времени, за который устройство может противодействовать высоким температурам. К примеру, порог EI –60-90, а это значит, что в течении часа или полутора он сможет удерживать высокие температуры.

Существую также противопожарные клапаны двух направлений, которые отличаются своим функционалом. К примеру, первое их назначение — открывать и закрывать вентиляционные проходы во время пожара. Когда очаг возгорания уже устранен, пожарные клапаны используют для удаления газов и дыма.

Противопожарные клапаны так же различаются по способу включения вентиляции. Всего выделяют два типа: