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Аренда частного самолета: особенности процедуры

Аренда частного самолета сейчас пользуется огромным спросом, ведь гораздо приятнее лететь одному на отдых, чем находится в окружении еще уймы людей. С арендой самолета поможет бизнес авиация.

Как и зачем арендовать самолет

Если финансы позволяют арендовать частный самолет для перелета на отдых или по работе, то почему бы не воспользоваться этой возможностью? В Москве, да и в России в целом, существует множество частных авиакомпаний, которые предоставляют такие услуги. Чтобы заказать самолет, нужно пройти очень простую регистрацию.

Для процедуры нужно будет заполнить заявку на рейс, подписать соглашение, а в завершении просто оплатить судно. Кроме того, бронировать самолет не всегда нужно за неделю или даже за месяц. Некоторые компании стараются провести всю процедуру быстро, поэтому иногда частное судно можно оформить буквально за пару часов до вылета. Естественно, такая срочность будет стоить намного дороже.

Паспортный контроль для таких пассажиров мало чем будет отличаться от обычного. Пассажиру нужно будет отдать документы на проверку, сдать багаж для сканирования и самому пройти через металлоискатели. Единственная разница — ВИП-клиенты проходят через отдельный терминал, но и даже в этом случае можно опоздать на свой рейс.

Вместе с арендой самолета, арендуют и весь экипаж. Весь экипаж в этом случае состоит из трех человек: капитан, второй пилот, стюардесса. Весь персонал должен соответствовать всем условиям. К примеру, пилот должен иметь доступ на определенный вид самолета, а экипаж иметь опыт работы на представленном судне.

Кроме того, отдельное внимание уделяется питанию на самолете. Так как на частных самолетах обычно летают ВИП-клиенты, то для них заказывают специальное питание у кейтеринговых компаниях.

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