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Как правильно выбрать смеситель для ванной: разновидности и особенности

В ванной и на кухне всегда должна быть вода. Чтобы обеспечить ее постоянное поступление, нужно выбрать качественный смеситель. На представленном сайте можно найти смеситель blanco, который отличается своим функционалом и высоким качеством.

Как правильно выбрать смеситель для ванны

Смеситель пользуется огромным спросом у покупателей, ведь его обязательно устанавливают в любое помещение. Чтобы лучше разобраться с выбором этого устройства, нужно подробнее рассмотреть все его разновидности. Существует всего 3 основных видов смесителя:

  1. Вентильный с длинным изливом. Такие краны часто встречаются в старых домах и в малогабаритных ваннах. Этот смеситель отлично дополнит ванную комнату, где сама ванна и умывальник расположены рядом друг с другом. В этом случае, кран крепят к стене, чтобы он удобно поворачивался и к ванной, и к умывальнику. Если смотреть на его преимущества, то оно одно — он может заменить два смесителя. А вот минусов намного больше: вода шумно набирается, из-за высоко расположения; есть риск пролить воду, поворачивая кран.
  2. Настенный. Такой кран достаточно компактный и может быть монолитным или поворотливым. К достоинствам относят: огромный выбор разных моделей; невысокая стоимость установки. Минусы: корпус выступает значительно за стену; иногда невозможно скрыть резьбу.
  3. Встраиваемый 3. Встраиваемый смесители grohe. Устанавливают на горизонтальную поверхность, рядом с ванной или на ее бортик. Лучше всего устанавливается на акриловую ванную, потому что в ней намного проще сделать резьбу. Из достоинств можно выделить: нестандартный внешний вид; чистота стены. Минусы: душ всегда нужно держать; шланг не всегда удобно входит в отверстие.

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