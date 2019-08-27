«Просвещение» выступило партнером Московского международного форума «Город образования»

Национальный образовательный интегратор группа компаний «Просвещение» примет участие в III Московском международном форуме «Город образования». Мероприятие организовано Правительством Москвы при поддержке Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки и пройдет на ВДНХ с 29 августа по 1 сентября 2019 года.

«Форум «Город Образования» — интересное и динамично развивающееся образовательное мероприятиев России и в мировом сообществе», — заявил вице- президент группы компаний «Просвещение» Алексей Шаповалов на пресс-конференции, посвященной форуму и прошедшей в Москве 22 августа. Он сообщил, что национальный образовательный интегратор представит на форуме свои новейшие продукты и технологии. Стенд компании будет однимиз самых больших в «Городе образования», а его пространство условно поделят на несколько тематических зон. Посетители площадки получат возможность ознакомиться с современным оборудованием для школ, в частности для инженерных, медицинских и гуманитарных классов. Гости стенда «Просвещение» также смогут принять участие в интерактивных викторинахи играх, ориентированных на повышение образовательного уровня и профориентацию учащихся.



Как рассказал Алексей Шаповалов, недавно компания «Просвещение» совместно с госкорпорацией «Роскосмос» и LEGO education создала комплект по моделированию, конструированию и программированию «Лунная одиссея 2.0», который также представит на своей площадке на форуме. Образовательный продуктразработан с целью поддержки учащихся школ на пути освоения ими таких дисциплин как технология, информатика, физика, математика и география. Как отметил спикер, за подобными технологиями -будущее нашего образования. Алексей Шаповалов напомнил, что в этом году компания «Просвещение» совместно с департаментом образования города Москвы открыла собственное R&D пространство, где можно ознакомитьсяс инновационным оборудованием, позволяющим формировать практические умения и навыки у учеников и готовить их к будущей профессии.



В рамках форума «Город образования» компания «Просвещение» выступит организатором дискуссионной панели, посвященной актуальному вопросу экспортных возможностей российского образования.По словам Алексея Шаповалова, эксперты обсудят «ключевые проблемы и возможности по экспорту российскогообразования в другие страны, а также по привлечению студентов в российские учебные заведения». «На мой взгляд, это важная веха, — заявил вице-президент группы компаний «Просвещение».- Сегодня российская система образования становится экспорториентированной и востребованной во всем мире».



Директор московского центра качества образования, программныйдиректор форума «Город образования» Павел Кузьмин отметил, что в этом году мероприятие станет самым масштабным за свою историю. Если в прошлом году на форуме свои инновационные решения представили 86 экспонентов, то в 2019 году участвовать в мероприятии будут уже 700 экспонентов. Организаторы «Города образования» сообщили, что ожидают 1300 иностранных гостей из 50 стран мира.«Это, наверное, абсолютный рекорд среди международных образовательных форумов», — подчеркнулКузьмин. По его словам, ключевыми событиями деловой программы станут Открытый педагогический совет с участием мэра Москвы Сергея Собянина, конференция Рособрнадзора«Большие данные в образовании», всемирный саммит AQDAR-2019 и многие другие мероприятия. Кроме того, в рамках форумапройдет международная олимпиада мегаполисов, участниками которой станут команды из 47 городов мира. Все мероприятия «Города образования», заверил программный директор форума, будут полезными для тех, кто работает в образовании или связан с этой сферой.



В 2018 году Московский международный форум «Город образования»посетили более 133 тысяч человек. Эксперты ожидают, что в этом году его популярность значительно возрастет. По словам заместителя руководителя Департамента образования и науки города Москвы Александра Молоткова, сегодня Москва идет в авангарде изменений в образовательной отрасли, добивается высоких результатов и является одним из немногих городов мира, регулярно готовящих победителей международных олимпиад. «В настоящее время Москва предлагает широкий набормеханизмовдля реализации положений и достижений амбициозных задач, которые были обозначены в указе президента «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации до 2024 года», — подчеркнул Молотков.