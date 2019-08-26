Брокеры Форекс Боятся Регуляторов как Огня. Почему?

Регуляторы на рынке Форекс занимаются мониторингом деятельности брокеров, и контролирует соблюдение ими прав трейдеров. Организации специализируются на урегулировании конфликтов и следят за соблюдением законодательных норм.

Лицензирование брокеров Форекс

Брокерским конторам выдают лицензии, подтверждающие законность их деятельности и наличие постоянного контроля со стороны регулятора. Прохождение процедуры лицензирования сопряжено с проведением тотальной проверки брокера, предоставляющего исчерпывающую информацию о себе:

данные о происхождении денег, включённых в уставной капитал;

сведения о менеджерах компании;

финансовые операции.

Претендент на получение лицензии открывает собственное представительство в той стране, в которой зарегистрирован регулятор. Перечисляется вступительный взнос, который может быть использован для формирования фонда для выплаты компенсации в случае банкротства брокера. Рынок Форекс отличается отсутствием центрального регулирования, несмотря на то, что к числу его участников относятся коммерческие, центральные банки, дилерские центры, частные трейдеры. Поэтому в каждой стране открывают собственные организации, занимающиеся регулированием деятельности брокеров, выполняющие следующие задачи:

обеспечение безопасности трейдеров и предотвращение реализации мошеннических схем, связанных с отъёмом денег у частных спекулятивных инвесторов;

предотвращение искусственного завышения цен;

отслеживание чистоты сделок;

лицензирование брокерских контор.

Регуляторы специализируются на подготовке и внедрении правовых актов, на основании которых регулируются взаимоотношения трейдеров и компаний, обеспечивающих для них доступ к рыночной ликвидности. Если у трейдеров возникают претензии к брокеру, то они жалуются на нарушение их прав регулятору, рассматривающему жалобы и выступающему в качестве судьи.

Организация проверяет финансовую отчётность, проводит аттестацию сотрудников брокерской компании. Обеспечивается контроль процедур поглощения, слияния, а также собираются сведения, касающиеся всех участников валютного рынка.

Кто такие регуляторы?

Регуляторы выдают лицензии, служащие залогом надёжности и безопасности денежных средств клиентов. Трейдеры сотрудничают с конторами, деятельность которых находится под контролем известных организаций, таких как NFA, FCA, неоднократно отстаивавших интересы спекулятивных инвесторов и возвращавших им деньги, потерянные в результате банкротства или неправомерных действий брокера. Лицензии выдают компаниям, выполнившим ряд требований, позволяющих полностью контролировать их работу. Трейдеры отдают предпочтение брокерам, получившим лицензию, так как это служит гарантией сохранности их денег. Обычно их выдают комиссии финансовых рынков, подчиняющиеся Центробанкам.

Почему брокеры боятся регуляторов?

Деятельность организаций направлена на выявление нарушений и пресечение злоупотреблений. Существует свод правил, которые брокеры обязаны соблюдать. Если они нарушаются, то трейдеры составляют жалобу, служащую основанием для проведения проверки. Подтверждение факта нарушения позволяет регулирующей организации наложить взыскание, оштрафовать или отозвать лицензию, без которой авторитет брокера станет ничтожным и уровень доверия клиентов к нему снизится до предела, в результате чего он понесёт финансовые издержки, и вероятность его банкротства сильно увеличится.

Регулирование Форекс в России

Регулирование рынка Форекс в России было упорядочено в 2016 г после вступления в силу соответствующего закона, обязующего всех брокеров получать лицензию Центробанка РФ. Конторы обязали вступить в СРО и отделить собственные деньги от средств клиентов, размещая их на разных счетах в банках РФ, а не в оффшорных зонах.

Руководствуясь ст. 4.1 № 39-ФЗ ЦБ РФ может заниматься регулированием деятельности брокерских компаний для упорядочения ситуации на инвестиционном рынке и обеспечения прозрачности валютных спекулятивных операций на Форекс. Новый закон предполагает подачу соискателем заявки, рассматриваемой Центробанком в течение 60 дней без учёта праздников и выходных. Заявитель обязан располагать уставным капиталом в размере 100 млн. руб. и возможностями для его увеличения, если будет увеличиваться количество депозитов клиентов. Если заявка одобряется, то контора вступает в СРО с уплатой взноса 1 млн. рублей. Необходимо подтвердить соответствие требованиям, предъявляемым саморегулирующимися организациями к претендентам:

наличие у сотрудников аттестата ФСФР;

наличие у персонала опыта работы от 2-х лет;

высшее образование у всех сотрудников;

подписание с трейдерами соглашений, в которых указано: порядок открытия сделок, правила выставления котировокб

Если брокер, вступивший в СРО и получивший лицензию, нарушит закон 39-ФЗ, то разрешение на осуществление деятельности будет отозвано, и работать на территории России он не сможет.