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Изменение формата видео

Формат видео можно изменять легко и быстро с помощью специализированного программного обеспечения.

Необходимость изменить формат видео на другой может возникнуть, когда необходимо просмотреть видеофайлы, к  примеру, на портативных устройствах. Как правило, гаджеты не поддерживают многие форматы. Также часто приходится преобразовывать видеофайл в другой формат, чтобы загрузить его в интернет.

Выполняются операции конвертирования с помощью специализированного программного обеспечения. Сегодня предлагается огромное количество специализированных программ-конверторов. С его помощью можно быстро изменить формат.

Широким диапазоном возможностей отличается программа «Видеомастер». Главное удобство заключается в том, что программа отличается наглядным русскоязычным интерфейсом. Кроме того что можно быстро конвертировать видео файлы нужный формат в программе предусмотрено огромное количество полезных опций. С их помощью можно отредактировать ролик, а также при необходимости скачать видеозаписи из соцсетей. Имеется возможность изменить формат под конкретный гаджет. Для этого следует добавить ролик и каталог устройств и выбрать необходимый вид преобразования. В указанном  программном обеспечении поддерживается множество различных форматов.

С помощью современных видеокамер сегодня снимается видео в избыточном качестве. Такие файлы занимают много памяти. Поэтому для уменьшения объема можно использовать различные форматы для сжатия видеофайла без потери качества. Наиболее распространенным является формат AVI, который является универсальным и может быть воспроизведен на большинстве устройств. Для того чтобы определиться с выбором видеоформата необходимо познакомится с информацией о них.

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