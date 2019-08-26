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Кроссовки Nike Huarache

Кроссовки Nike Huarache – подходящая обувь не только для занятий спортом, но и для повседневной жизни.

Кроссовки Nike  Huarache Run – это известная модель от бренда Nike. В обуви сочетается спортивный стиль и практичность. Кроссовки Nike Huarache купить в СПб можно в интернет магазине «Купи Найк». Эта обувь от известного производителя является бестселлером в мире спортивной обуви. Для моделей характерно сочетание максимального удобства и высокой прочности. При изготовлении применяются современные материалы, в частности неопрен, который отличается повышенной эластичностью и гибкостью. Благодаря ему кроссовки  хорошо облегают стопу и повышают комфорт во время бега или ходьбы. Она является оптимальным вариантом для людей с плоскостопием.

Для верхней части применяется синтетическая или натуральная кожа. В летних моделях используется высокопрочный текстиль. В сочетании с неопреном названные материалы гарантирует хорошую вентиляцию. Высокая подошва кроссовок изготавливается из филона. Этот материал великолепно гасит удары и вибрации при движении, защищая суставы от травмы. Он хорошо пружинит, поэтому минимизирует усталость при беге и ходьбе. На подошве устанавливается специальная накладка с углеродистой резины, обеспечивающая хорошее сцепление с поверхностью и обладающая высокими показателями износостойкости, то продлевает срок службы спортивной обуви.

Кроссовки Nike Huarache – это универсальная обувь.  Обувь используют не только профессиональные спортсмены, но и просто активные люди. Производители предлагают модели в огромном разнообразие расцветок и дизайна. Кроссовки можно носить со спортивной одеждой, джинсами или брюками. Стильные кроссовки подходят к платьям и юбкам, жакетом и рубашкам. Благодаря данному виду обуви акцентируется универсальный городской стиль.

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