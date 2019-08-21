Где купить цветы с бесплатной доставкой

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Особенности покупки цветов в Flowerty.ru

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Независимо от стоимости, выбранного букета, его доставка выполнится курьером этого заведения без каких-либо дополнительных оплат. При желании, тут можно также заказать к букету открытку. Каждый приобретаемый тут букет также имеет особую гарантию. Она дает право каждому покупателю в течение суток, в случае неудовлетворения внешними данными доставленного букета, подвергнуть его бесплатной замене.