Есть квартира — есть проблемы!

Ценовая разбежка между однокомнатными квартирами и квартирами-студио в Минске, в большинстве случаев, действительно чувствуется. И многие считают: «Зачем мне ещё копить деньги, если можно поселиться к квартире-студио? Разница в комфорте — не принципиальная, зато быстрее можно наслаждаться своим собственным жильём и гордо носить статус хозяина квартиры».

Но не порите горячку. Непросто же так квартиры-студио в большинстве новостроек продают существенно дешевле, нежели просто однокомнатные квартиры. Даже, если речь идёт о холостяцком жилье, недостатки быстро дадут о себе знать.

Без кухни и с недосыпом!

Итак, какие же изъяны жилья сразу же вылезут на поверхность?

Отсутствие полноценной кухни. В квартире-студио отсутствует кухня. Да, при желании в комнату можно установить всё что угодно: и варочную панель, и микроволновку, но это означает, что придётся решать проблему с запахами. Какой-бы мощной вытяжка не была — ароматы в комнате неизбежны! Выходом станет только регулярное питание в ресторанах, кафе или заказ еды на дом. Но второй вариант проблему полностью решит – всё равно «трапезничать» вы будете там же, где и будете спать. А рестораны… Попробуйте найти заведение в радиусе 2 км, в котором вы сможете полноценно рано утром позавтракать не просто вкусной, а здоровой пищей. Напряглись? Действительно такие заведения отыщутся далеко не во всех районах Минска. Вопрос «Что делать с гостями?». За покупкой квартиры последуют постоянные хождения «контролёров» в виде друзей и родственников. Собственное жильё притягивает, как магнит, и далеко не все захотят после «посиделок» уходить, уезжать к себе домой. Проблема размещения друзей и родственников на ночлег будет неизбежной. И ночевать с гостями вам придётся в одном помещении. Если родственник храпящий, скрыться никуда от него у вас не получиться. Проблемы с организацией системы хранения вещей. Практика показывает: для «плюшкиных» квартиры-студио точно не подходят. Организовать много мест хранения, когда комната всего одна, – очень сложно. Придётся контролировать каждую вещь и каждый свой шаг. Никакого спокойствия и комфорта.

Но и это ещё не всё. Кроме проблем бытовых при покупке квартир-студио возникают и трудности психологические. Появляется жильё, но желание идти туда сразу после работы сразу же угасает. В результате и начинаются вечерние «походы» по кафе, «коротание» времени у родственников, где есть полноценная кухня для разговоров по душам», а ещё появляется зависть по отношению к владельцам полноценных однокомнатных квартир. Ведь, если у них есть хоть и небольшое, но функциональное и эргономичное жильё, у хозяев квартир-студио — жильё-«времянка! Таким жильём эффектно хвастаться, но вот жизнь там далеко не всегда можно сравнить с сахаром.