Как арендовать коммерческую недвижимость?

Под коммерческой недвижимостью понимают все объекты (помещения, здания, земельные участки), предназначенные для ведения бизнеса. Если вы хотите открыть магазин, офис, предприятие, вам придется найти подходящий объект и заключить договор с собственником. Нужна недвижимость этого типа и при регистрации юридического лица: без офиса вы не получите юридический адрес и, следовательно, не сможете подать заявление в налоговую инспекцию.

Арендовать коммерческий объект выгоднее и удобнее. Вы не вкладываете большую сумму сразу, не влезаете в кредиты, не испытываете проблем с продажей, если бизнес не принес ожидаемой прибыли. Аренда решает много вопросов, в том числе для человека, который только собирается начать свое дело.

Аренда объекта: с чего начать?

Условно аренду можно разделить на три этапа:

Поиск коммерческой недвижимости. Если вам нужен юридический адрес, подойдет любой офис. Главный критерий — цена. Недорогих вариантов сейчас много. Можно арендовать даже стул и стол в коворкинге. Больших проблем не возникнет и с предприятием: расположение может быть любым, а основные критерии — площадь помещений, высота потолков, наличие оборудования, коммуникаций, разрешений. С магазином или офисом продаж будет сложнее: здесь большое значение имеют расположение объекта, отдельный выход и другие факторы.

Первая встреча с владельцем и осмотр. Важно уделить внимание всем факторам: от коммуникаций и качества освещения до типа и расположения здания.

Заключение договора. В договоре нужно прописать все нюансы: ваши права и обязанности, порядок выезда, оплаты, что входит в стоимость, а за что нужно платить отдельно, а также многое другое.

Важно! Физические лица не могут арендовать коммерческую недвижимость. Если вы только регистрируете ООО и вам требуется юридический адрес, подпишите предварительный договор, который можете представить налоговой. В дальнейшем потребуется полноценный договор аренды.

Как без рисков арендовать недвижимость?

Можно обратиться к риелторам. Но обычные агентства недвижимости специализируются на жилье и не могут помочь в сложных случаях. Лучше довериться профессионалам, которые работают с представителями бизнеса. К таковым можно отнести и компанию «Бизнес-Гарант». У нас большой выбор коммерческих объектов на http://www.rielt-bg63.ru/kommercheskaya/ и юристы, готовые помочь на каждом этапе заключения сделки. Они уберегут вас от рисков и возможных проблем в будущем и помогут выбрать лучший объект.