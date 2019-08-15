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Новости партнеров 15.08.2019

Как арендовать коммерческую недвижимость?

Под коммерческой недвижимостью понимают все объекты (помещения, здания, земельные участки), предназначенные для ведения бизнеса. Если вы хотите открыть магазин, офис, предприятие, вам придется найти подходящий объект и заключить договор с собственником. Нужна недвижимость этого типа и при регистрации юридического лица: без офиса вы не получите юридический адрес и, следовательно, не сможете подать заявление в налоговую инспекцию.

Арендовать коммерческий объект выгоднее и удобнее. Вы не вкладываете большую сумму сразу, не влезаете в кредиты, не испытываете проблем с продажей, если бизнес не принес ожидаемой прибыли. Аренда решает много вопросов, в том числе для человека, который только собирается начать свое дело.

Аренда объекта: с чего начать?

Условно аренду можно разделить на три этапа:

  • Поиск коммерческой недвижимости. Если вам нужен юридический адрес, подойдет любой офис. Главный критерий — цена. Недорогих вариантов сейчас много. Можно арендовать даже стул и стол в коворкинге. Больших проблем не возникнет и с предприятием: расположение может быть любым, а основные критерии — площадь помещений, высота потолков, наличие оборудования, коммуникаций, разрешений. С магазином или офисом продаж будет сложнее: здесь большое значение имеют расположение объекта, отдельный выход и другие факторы.
  • Первая встреча с владельцем и осмотр. Важно уделить внимание всем факторам: от коммуникаций и качества освещения до типа и расположения здания.
  • Заключение договора. В договоре нужно прописать все нюансы: ваши права и обязанности, порядок выезда, оплаты, что входит в стоимость, а за что нужно платить отдельно, а также многое другое.

Важно! Физические лица не могут арендовать коммерческую недвижимость. Если вы только регистрируете ООО и вам требуется юридический адрес, подпишите предварительный договор, который можете представить налоговой. В дальнейшем потребуется полноценный договор аренды.

Как без рисков арендовать недвижимость?

Можно обратиться к риелторам. Но обычные агентства недвижимости специализируются на жилье и не могут помочь в сложных случаях. Лучше довериться профессионалам, которые работают с представителями бизнеса. К таковым можно отнести и компанию «Бизнес-Гарант». У нас большой выбор коммерческих объектов на http://www.rielt-bg63.ru/kommercheskaya/ и юристы, готовые помочь на каждом этапе заключения сделки. Они уберегут вас от рисков и возможных проблем в будущем и помогут выбрать лучший объект.

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