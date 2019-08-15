Выбор операционного стола

Современные операционные столы являются сложнейшим оборудованием, к выбору которого необходимо подходить ответственно.

В огромном ассортименте операционные столы предлагаются здесь https://tghealth.com.ua/equipment/hirurgiya/. Следует знать, что стандартный операционный стол включает в себя следующие части:

Основание, оснащенное механизмами регулировки.

Подвижные секции, установленные в различных зонах.

Приводы для регулировки механизма.

Дополнительные приспособления.

При выборе изначально следует определиться, для каких операций должен использоваться стол. Такие приспособления различаются по своему назначению. К примеру, столы в офтальмологических и нейрохирургических отделениях существенно отличаются. Но также производители предлагают универсальные операционные столы. Они пользуются наибольшим спросом. В таких изделиях используется механизм трансформации, который позволяет легко подстраивать операционный стол проведения конкретных операций.

Хирургические столы бывают стационарными и мобильными. Если планируется после операции выполнять транспортировку пациента, то предпочтение следует отдавать передвижным столам. Кроме того следует обратить внимание на тип привода. С его помощью выполняются различные регулировки. Самым недорогим является механический привод. Он характеризуется стабильной и надежной работой, но при этом несколько неудобный при использовании, как для пациента, так и для доктора. В современных операционных залах устанавливается электрический привод. Он комфортный для пациента и удобный для врача. Трансформация операционного стола выполняется нажатием на кнопку.

Очень важно чтобы операционный стол был рентгенопрозрачный. Это увеличит комфортность пациента при необходимости проведения аппаратных исследований. Внимательно следует при приобретении изучить базовую комплектацию, но при этом нужно быть готовым, что дополнительно придется в любом случае покупать сопутствующие принадлежности.

С помощью трансформирующего механизму должна иметь возможность изменения угла наклона и высоты. Кроме того очень удобно, если дополнительно в комплект входят подушки, валики, подколенники, поддоны, подголовники и прочие аксессуары которые повышают комфортность использования операционного стола. Конструкция операционного стола должна быть такой, чтобы обеспечивался доступ со всех сторон к пациенту.