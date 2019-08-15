Особенности ремонта лифта

Чтобы гарантировать безопасность эксплуатации лифта необходимо регулярно проводить его сервисное обслуживание.

В многоэтажных домах лифты являются незаменимым оборудованием, повышающем комфортность проживания на верхних этажах. Поэтому очень важно поддерживать их в работоспособном состоянии. Это значит, что регулярно должно проводиться сервисное обслуживание. Если в процессе мероприятия обнаруживаются неисправности, вследствие износа отдельных элементов, то их необходимо устранить. Приобрести высококачественные комплектующие для ремонта можно здесь https://has.com.ua/products/komplektuyushchie/.

Перед началом ремонта обязательно проводится осмотр всего лифтового оборудования с применением специальной аппаратуры и инструментов. Такая диагностика позволяет определить износ отдельных элементов, что позволяет принять правильные решения о ремонте. Благодаря ей можно сравнить полученные данные с требуемыми показателями, указанные в техническом паспорте подъемного оборудования. Обязательно проверяется работа электросхем, исправность автоматических замков и контактов дверей. Осматриваются все имеющиеся датчики и ограничители скорости. Кроме того проверяется оборудование которые находятся за пределами кабины в шахтах.

Периодичность технических осмотров лифтового оборудования зависит от темпов эксплуатации. В многоквартирных домах для гарантии безопасности такие мероприятия рекомендуется проводить раз месяц.

Причины поломки лифта бывают самыми разными. Как правило, многих беспокоят моменты, когда лифт неожиданно останавливается. Наиболее часто это связано с поломкой дверей. В этом случае неисправное реле приводит к тому, что кабина не трогается с места. Кроме того остановка может быть связано с перегрузкой. Если лифт останавливается между этажами во время движения. То чаще всего это связано с отсутствием электропитания или со сбоем в работе системы управления.

Часто выходят со строя определенных компонентов из-за плохого обслуживания. Кроме того спровоцировать поломки могут неправильные условия эксплуатации. Иногда лифты устанавливают без учета климатических условий. Именно поэтому подъемники могут выходить со строя при экстремально низких или высоких температурах. В современных лифтах нового поколения оборудования устанавливается дополнительная система защита, поэтому проблемы с эксплуатацией лифтов возникают значительно реже.